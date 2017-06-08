Арт-маршрут: красивое лето в Аптекарском огороде

Море радужных тюльпанов, яркие вспышки орхидей, пышные сочные пионы, таинственные кувшинки, изящно цветущие магнолии, очаровательно нежная сирень, миндаль, черемуха, рябчики, черешни, вишни, яблони, сливы, рододендроны, груши, лаймы и мандарины ждут на зеленых летних аллеях Аптекарского огорода новых комплиментов от восхищенных посетителей.

Наступившее лето, 301-е по счету со дня основания сада Императором Петром I, снова открывает для москвичей и гостей столицы чудеса, которые происходят благодаря бережному обращению человека с природой.

В Аптекарском огороде продолжается пик цветения целых ста тысяч! тюльпанов, ставших хитом во всех социальных сетях.

И продолжается пышное цветение сирени и во время приятнейшего променада по Аптекарскому огороду вас ждет встреча с венгерской, амурской, японской сиренью и новыми отечественными сортами с красивыми названиями "День Победы", "Маршал Бирюзов", "Маршал Конев", "Маршал Соколовский", "Вечерний звон", "Вечерняя Москва" и "Михайло Ломоносов".

На протяжении ближайших двух недель можно понаблюдать массовое цветение рододендронов, или "розовых деревьев".

Кстати, совсем недавно в Ботаническом саду МГУ впервые расцвела самая большая кувшинка в мире - виктория амазонскую (Victoria amazonica) с ароматным цветком, меняющим цвет и пол!

Именно этим летом состоялось открытие самой патриотичной экспозиции за всю историю Аптекарского огорода под названием "Растения Средней полосы европейской части России" - накануне Дня эколога в России и Всемирного дня окружающей среды сад стал единственным местом в Москве, где каждый посетитель сможет увидеть орхидеи под открытым небом, настоящее русское болото с камышовыми зарослями и ядовитой цикутой, а также крайне редкие, краснокнижные и почти не сохранившиеся в природе России растения, включая те, что дарят красоту, здоровье и "вечную молодость", которые выращивал основатель сада Пётр I в XVIII веке.

Эко-проект был реализован при поддержке модного французского бренда натуральной косметики Yves Rocher, который сделал "Аптекарскому огороду" беспрецедентно щедрый подарок — главную ботаническую экспозицию "Растения средней полосы Европейской части России". Для торжественного открытия выставки Москву посетил глава компании Брис Роше, который достойно продолжает традиции своего знаменитого деда Ива, создавшего во Франции первый Музей растений.

Общими стараниями дружных команд Аптекарского огорода и всемирноизвестного бренда Yves Rocher на клумбы сада переселили множество необычных растений, с которыми раньше москвичи могли познакомиться только в дальних путешествиях.

А 11 июня, в рамках открытия второго сезона фестиваля "Город Джаз", под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт яркое, страстное, зажигательное шоу фламенко от известного проекта 'Flamencura'. В уникальной программе — концерт, танцевальные номера в исполнении виртуозов фламенко, лекция об искусстве фламенко и сюрпризы. Начало — в 19.00!

Больше интересной информации о цветке эльфов, пионах, рододендронах, сирени, тюльпанах, орхидеях, хищных растениях, пальмах, лианах, кувшинках и всех растущих-цветущих-плодоносящих обитателях Аптекарского огорода расскажут на обзорных экскурсиях "От Петра I до наших дней" 10 июня в 14.00 и 16.00, 11 июня в 12.30, 14.00, 15.30.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"