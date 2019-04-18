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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: Эдвард Мунк в Третьяковской галерее

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  • 18 Апреля 201909:13

Выставка произведений выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка (1863–1944), которая открывается в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 17 апреля и будет открыта по 14 июля 2019 года,  впервые в России представляет наследие мастера в столь полном объеме.

 

 

В состав экспозиции включены 64 живописных, 35 графических работ, 14 фотографий и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло, два произведения из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также архивные документы из собрания Третьяковской галереи. Наиболее ожидаемый экспонат – самый ранний графический эскиз знаменитой картины «Крик».

 

 

На формирование мировоззрения и образного мышления норвежского гения большое влияние оказало творчество Ф.М. Достоевского. «Мунк и Достоевский» – сквозная тема всей выставки. В экспозиции будут представлены книги писателя и монографии о нем из личной библиотеки Мунка.

 

 

Выставка Мунка продолжает показы произведений зарубежных художников в Третьяковской галерее. Подобные проекты позволяют проследить связи европейского и русского искусства.

 

 

По данным пресс-службы Государственной Третьяковской галереи. 

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