Арт-маршрут: Эдвард Мунк в Третьяковской галерее

Выставка произведений выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка (1863–1944), которая открывается в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 17 апреля и будет открыта по 14 июля 2019 года, впервые в России представляет наследие мастера в столь полном объеме.

В состав экспозиции включены 64 живописных, 35 графических работ, 14 фотографий и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло, два произведения из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также архивные документы из собрания Третьяковской галереи. Наиболее ожидаемый экспонат – самый ранний графический эскиз знаменитой картины «Крик».

На формирование мировоззрения и образного мышления норвежского гения большое влияние оказало творчество Ф.М. Достоевского. «Мунк и Достоевский» – сквозная тема всей выставки. В экспозиции будут представлены книги писателя и монографии о нем из личной библиотеки Мунка.

Выставка Мунка продолжает показы произведений зарубежных художников в Третьяковской галерее. Подобные проекты позволяют проследить связи европейского и русского искусства.

По данным пресс-службы Государственной Третьяковской галереи.