Арт-маршрут: "Это сам Потемкин!" в Эрмитаже

В 2019 году исполняется 280 лет со дня рождения одного из самых значительных государственных деятелей в российской истории XVIII столетия – светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. К этой дате Государственный Эрмитаж подготовил масштабную выставку, проходящую в парадных залах Зимнего дворца.

В названии выставки использована цитата из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», которая очень точно отражает значение личности Потемкина, его особое место в истории екатерининского царствования: «“Это царь?” − спросил кузнец одного из запорожцев. “Куда тебе царь! Это сам Потемкин!” − отвечал тот».

Более тысячи музейных предметов представлены на выставке – произведения изобразительного и прикладного искусства, книги и документы. Они рисуют яркий, многогранный образ Г.А. Потемкина-Таврического, рассказывая о его личной жизни, окружении, главных деяниях во внутренней и внешней политике и на военном поприще. Значительную часть экспонатов, многие из которых демонстрируются впервые, составляют мемориальные вещи, произведения из личных коллекций Потемкина и Екатерины II.

На протяжении почти двадцати лет Потемкин оставался самым деятельным сподвижником великой императрицы, ее верным соратником. Он играл ведущую роль в разработке императрицей геополитических программ, самой амбициозной из которых стал «Греческий проект», предполагавший возрождение Византийской империи. Именно стараниями Потемкина удалось добиться мирного присоединения к российскому государству Крыма в 1783 году.

Светлейший князь вошел в российскую историю как основатель Черноморского флота. Возглавляя Военную коллегию, он проводил реформы в армии. Самой известной из них стало введение нового обмундирования. Рисунки и подлинные образцы «потемкинской формы» составляют важную часть экспозиции.

Энергичная натура Потемкина позволяла ему вести самую разностороннюю деятельность – сочинять грандиозные проекты нововведений, управлять работой различных ведомств, фабрик и заводов. В коллекции Эрмитажа хранятся великолепные предметы, созданные на принадлежавших Потемкину или находившихся под его покровительством производствах. Многие из них происходят из личного собрания Екатерины II. На выставке демонстрируются изделия мастеров Потемкинского стеклянного завода, Дубровенской часовой фабрики, тульских златокузнецов. В экспозиции представлены произведения художников, получавших крупные заказы от светлейшего князя или бывших у него на службе: Ф. Казановы, А. К. Гюне, М. Шибанова, М. М. Иванова, Г. И. Козлова, Ф. Д. Данилова, Ф. И. Шубина, Ж.-Д. Рашетта, Г. Г. Кёнига.

Безграничные возможности открывала для Потемкина забота о вверенных его попечению южных областях империи, строительство и благоустройство городов. Преобразования, проведенные на юге России, светлейший князь блестяще продемонстрировал императрице во время ее знаменитого «Таврического вояжа» 1787 года. Экспонаты выставки позволяют погрузиться в атмосферу этого знаменитого путешествия, знакомят с видами городов, устроенными Потемкиным торжествами, а также вещами, окружавшими Екатерину II в пути.

В Эрмитаже имеется большая коллекция артефактов, связанных с победами в русско-турецких войнах, одним из главных действующих лиц которых являлся Потемкин. Представленные в экспозиции памятники прикладного и изобразительного искусства, нумизматика, трофейное турецкое оружие и знамена повествуют о важнейших сражениях и героях этих баталий. Среди военных трофеев выделяется принадлежавшая Потемкину турецкая палатка.

Важнейшую роль в жизни Потемкина играли его взаимоотношения с императрицей, для которой он стал не просто очередным фаворитом, но возлюбленным, супругом и преданным другом. В коллекциях Екатерины II имелось множество художественных изделий, заказанных ею в честь светлейшего князя или полученных от него в дар. Посетители увидят камеи и инталии, драгоценности и изделия восточных мастеров.

Особыми акцентами экспозиции являются столы, сервированные предметами знаменитого «Сервиза с камеями», подаренного Потемкину Екатериной II, а также ранее не выставлявшегося «Потемкинского сервиза», созданного мастерами Берлинской королевской фарфоровой мануфактуры по заказу прусского короля Фридриха Великого.

Потемкин был большим любителем диковин, которые демонстрировал гостям, именно он приобрел знаменитые часы «Павлин».

В составе экспозиции: принадлежавшие светлейшему князю напольные часы и хрустальная люстра, в которых заключены музыкальные механизмы.

Выставка организована Государственным Эрмитажем при участии Горного музея Санкт-Петербургского горного университета, Государственного мемориального музея А.В. Суворова, Государственного музея-заповедника «Павловск», Государственного музея-заповедника «Царское Село», Государственного Русского музея, Казанского (Приволжского) федерального университета, частных коллекционеров.

Автор концепции, куратор выставки – Наталья Юрьевна Бахарева, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Эрмитажа.

В поддержку выставки, в ноябре "Государственный Эрмитаж" и ТРЦ "Галерея" представили увлекательный проект - инсталляцию "История о князе Потемкине".

Выставка "Это сам Потемкин!" открыта до 29 марта 2020 года в Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа.

По данным пресс-службы Государственного Эрмитажа.