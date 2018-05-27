Арт-маршрут: "Фантазии в нитях" в Эрмитаже

До 26 августа в Синей спальне Зимнего дворца открыта выставка из фондов Эрмитажа «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков».

Экспозиция, представляющая более 70-ти экспонатов, впервые показывает и оригинально соединяет вместе произведения только двух видов прикладного искусства Западной Европы XVI-XIX веков, совершенно полярных и, казалось бы, несовместимых – кружева и стекла.

Их объединяет близость орнаментальных узоров, созданных нитью. В кружеве она – основной материал, из которого выполнены сами изделия, а в стекле – один из видов утонченного декора. Именно нить в этом союзе смогла не только соединить столь разные предметы, но и в каждом из них подчеркнуть изящество, изысканность формы и фантазию в разработке узоров.

Орнаменты, хотя и отличаются большим количеством вариаций, но в основе содержат простые геометрические формы – круг – от розеток до звезд и полосу – или прямую, или волнистую, в виде завитков и бантов. Все многообразие узоров мастера кружевоплетения и стеклодувы могли заимствовать из сборников орнаментов, появившихся в Европе с XVI века. В одних предлагались уже заданные форма и декор изделия, в других акцент делался на игре воображения и смелом полете мысли. Игра линий, воплощенных сначала в «узлах» Леонардо да Винчи, была развита Дюрером и мастерами других стран, и нашла отражение, как в композициях из нитей в кружеве, так и в декоре стекла. На протяжении веков трактовка узоров из линий менялась, приобретая характерные особенности своего времени, то становилась грузной, то легкой и игривой.

Известно, что первые кружева появились из вышивки уже в конце XV – начале XVI века. Техники по выдергу и по прорези, придававшие вышитым изделиям ажурность, дали толчок к развитию кружева как самостоятельного производства. Нити как бы отделились от своей основы – льняной ткани – и стали парить в воздухе. Даже технику, в которой их выполняли, назвали стежком в воздух. Почти одновременно на рубеже веков появилась и другая техника исполнения кружева – плетение на коклюшках. Кружева в основном были светлые – от белых до цвета слоновой кости, а также цветные, черные и металлические – из серебряной или золоченой нити. Льняными кружевами, шитыми и плетеными, славилась на раннем этапе Италия. В кружеве, в основном, итальянском, XVI-XVII веков отдавали предпочтение узорам из кругов, звезд, розеток, которые шили иглой из светлых льняных нитей. Звезды и круги составили основу самого распространенного орнамента эпохи Возрождения – reticello.

Интересно отметить, что этот термин был использован не только в украшении кружев, но и в названии одной из известных техник изготовления стекла. Сетка из молочных нитей – декор, который прославил Венецию на века, был назван «vetro a reticello». Позже такой тип узора подхватили в Испании. Наиболее выразительными такие композиции стали в кружеве «соль» (от исп. sol - солнце) испанского производства XVII века. В это же время во Фландрии, которая славилась плетеными кружевами из тончайшего льна, маленькие круги и звездочки густо заполняли сетки фона, которые получили название «снежных» фонов.

В XVIII веке эти геометрические формы нашли себе место в обрамлении цветочных мотивов, вживленных в резервы. Кроме того, их использовали в новации XVIII века – на сетке тюля, украсив ее так называемыми «мушками». В XVIII веке также активно вводили в декор полоски, от прямых до причудливых завитков-рокайлей. В более позднее время, в ХIХ веке розетки или овальные медальоны выстраивали в цепочки и соединяли с гирляндами в узоре брюссельских аппликаций. Ими украшали и французские кружева, как светлые из льняных нитей (из Алансона, Аржантана и др.), так и из шелка черного цвета (шантильи).

В стекле в основном отдавали предпочтение игре линий в полосках, где можно было подчеркнуть достоинство именно самой нити. В рисунках в виде перьев или в виде фестонов линии утолщались до широких скругленных полос, которые контрастно смотрелись на цветных фонах, особенно синем. Но славу стеклу все-таки принесла тонкая нить из молочного стекла, изобретенная в первой половине XVI столетия на Мурано. Ее располагали или вихрем концентрических окружностей, напоминающих леонардовы «узлы», или выстраивали узор по диагонали, или укладывали в четкие ряды сеток.

Так называемая филигранная нить стала особой гордостью венецианского стекла. Уже во второй половине XVI столетия новая техника стала известна в различных регионах Европы. В немецких землях, куда переместился центр европейского стеклоделия, разработали свой, упрощенный вид знаменитой венецианской техники. Богемские мастера во второй половине XVII столетия нередко украшали свои работы диагонально расположенными нитями из разноцветного стекла. На Пиренейском полуострове техника венецианской филиграни стала известна во второй половине XVII века. В Каталонии на ее основе был создан свой, уникальный стиль оформления дорогой утвари нитями молочного стекла. Испанские мастера сделали ярким мотивом розетку в стекле, напоминающую кружево «соль». К концу XVIII века, с приходом классицизма, филигрань в большинстве европейских стран была окончательно вытеснена из арсенала декоративных приемов стеклоделия. Попытки возродить старинное искусство работы с нитью предпринимались в Италии с 30-х гг. XIX столетия. И в наши дни художники продолжают обращаться к знаменитой технике, создавая на ее основе новые оригинальные художественные образы, направленные в будущее.

Произведения, представленные на выставке, разные по цвету, от монохромных до ярких цветных, дают возможность оценить фантазию европейских мастеров, которые с помощью нити создали яркие образы как в стекле, так и в кружеве.

К выставке «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков». подготовлен научный иллюстрированный каталог (Издательство Государственного Эрмитажа, 2018 год, 208 стр.), предваряемый вступительной статьей кураторов выставки, а также фильм.

Кураторы выставки – Татьяна Никодимовна Косоурова, заведующая Сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа и Елена Анатольевна Анисимова, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства.

Роскошная выставка «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков» открыта почти все лето!

Первый четверг каждого месяца - вход бесплатный.

По данным пресс-службы Государственного Эрмитажа.