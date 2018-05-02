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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: "Футбол и не только" в Новой Третьяковке

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  • 02 Мая 201815:12

9 мая, в ожидании Чемпионата мира по футболу – 2018 Новая Третьяковка открывает выставку "Футбол и не только", в которую вошли скульптурные работы 1930-х – 1990-х годов. 

Среди них: представлены знаменитые работы «Девушка с веслом» И.Д. Шадра, «Физкультурница» Е.А. Янсон-Манизер, «Футболисты» А.А. Дейнеки, «Хоккеисты» И.М. Чайкова, а также уникальные, редко экспонирующиеся скульптуры «Прыжок с шестом» И.М. Чайкова, «Эстафета», «Стометровка» и «Перед стартом» А.А. Дейнеки, «Заслуженный мастер спорта М. Исакова» Е.А. Янсон-Манизер.

Особый интерес вызовут отличающиеся необычными пластическими решениями «Пловчиха» А.Г. Пологовой, «Гонка по песчаной дорожке» Я. Соанса, «Футбол» О.Б. Косткевича.

Проект осуществлен при поддержке Анатолия Новикова.

Выставка "Футбол и не только" продлится до 11 сентября в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу, зал 24. 

По данным пресс-службы Государственной Третьяковской галереи. 

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