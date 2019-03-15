Арт-маршрут: Илья Репин в Новой Третьяковке

16 марта Третьяковская галерея открывает самую ожидаемую выставку года — ретроспективу Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), выдающегося живописца, возможно, главного русского художника XIX – начала XX века. Это крупнейший проект по объему подготовительной исследовательской работы, масштабу межмузейного сотрудничества и диапазону представленного материала.

Экспозиция, расположенная на трех этажах самых крупных выставочных залов Третьяковской̆ галереи с 16 марта по 18 августа 2019 года, демонстрирует произведения мастера, созданные с 1870-х по конец 1920-х годов, и охватывает более 50 лет творчества Репина. Помимо хрестоматийных картин, известных всем с детства по школьным учебникам («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» и других), демонстрируются малоизвестные произведения, которые станут открытием для московской публики.

Генеральный спонсор выставки — Банк ВТБ, давний друг и партнер Третьяковской галереи.

Задача выставки не только наиболее полно представить наследие Репина, но и предложить зрителю современную интерпретацию его творчества. Предыдущая крупная выставка мастера прошла в Третьяковской галерее в 1994 году. С тех пор искусствознание существенно ушло вперед, сформировалась иная оптика, другой взгляд на произведения Репина, на разные этапы и направления его деятельности.

Настоящая выставка — попытка поделиться с публикой современным пониманием феномена Репина и обсудить новое научное высказывание со специалистами.

Репин не вписывается в привычные стереотипы художника-передвижника. «Самсоном русской живописи» называл его В.В. Стасов. В современном смысле Репин был по-настоящему актуальным художником: в своих картинах он обращался к самым сложным, острым аспектам действительности, часто интерпретируя их через исторические сюжеты, создавая живописную «энциклопедию русской жизни». На его полотнах предстает Россия крестьянская и аристократическая, народная и царская, революционная и артистическая.

При жизни Репина, а затем и на протяжении XX–XXI веков его произведения неизменно привлекали внимание зрителей. Кажущиеся порой простыми и легкодоступными для понимания, они поднимают сложные мировоззренческие проблемы, заставляя людей размышлять о важнейших вопросах бытия. Каждое новое поколение зрителей находит в искусстве Репина нечто свое, открытое его времени и мировосприятию.

Репин родился в военном поселении Чугуев, недалеко от Харькова, во время правления Николая I, а умер в Финляндии, в своем доме в Куоккале, за три года до прихода национал-социалистов к власти в Германии.

Репин был широко образованным художником, хорошо разбирался в русской и европейской литературе, любил музыку. Из писем Репина известно, что его интересовали произведения Шекспира, Данте, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Гюго, Доде, Золя, Мопассана, Диккенса, Киплинга, Ибсена, даже Шопенгауэра и Ницше. Круг общения художника был очень широк. Во второй половине 1880–1890-х годов Репин был вхож в кружок Иеронима Ясинского, был желанным гостем в салоне баронессы Варвары Икскуль фон Гильденбандт, общался с Владимиром Соловьёвым, Василием Розановым, с Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус. Значимыми для мастера стали встречи и переписка с Львом Толстым.

Репин был не только живописцем, но также рисовальщиком и гравером, скульптором и литератором, даже архитектором. Он работал в разных жанрах — был признанным мастером бытовых сцен, автором картин на исторические и евангельские сюжеты, а также портретов, создавал пейзажи и натюрморты. Обладая мощным художественным даром, Репин ставил перед собой сложнейшие живописные задачи и блестяще решал их. Пластический язык мастера, сформировавшийся как под влиянием традиций классического европейского искусства, на работах старых мастеров — Рембрандта, Халса, Веласкеса, так и благодаря открытиям импрессионистов, выбор выразительных композиционных решений — все это служило цели создания эмоционального, часто на грани аффекта, полифонически разработанного образного строя произведений. Работы художника всегда оказывались в центре общественного внимания, они провоцировали бурную и неоднозначную реакцию, становились событиями в культуре.

Произведения, собранные на выставке, демонстрируют разнообразие интересов и методов работы Репина. Экспозиция строится по хронологическому принципу, который позволяет представить весь творческий путь художника. Она включает 14 разделов: «Академия художеств. 1864–1872», «Пенсионер Академии художеств в Европе. 1873–1876», «Крестный ход. 1877–1924», «Смех и танец. Энергия жизни», «Народническая серия. Вторая половина 1870-х – 1892», «Евангельские и житийные сюжеты. 1880–1890-е», «Портрет. 1870–1880-е», «Предчувствие революции. 1900–1910-е», «Лев Толстой. 1887–1909», «Портрет второй половины 1880-х – 1890-е», «Судьба творческой личности», «Пенаты. 1903–1918», «В эмиграции. 1920-е», «Исследования».

На выставке представлены ключевые картины Репина. Созданное во время ученичества в Академии художеств полотно «Бурлаки на Волге» (1870–1873, ГРМ) стало своего рода манифестом русской жанровой живописи. Его новизна — в постановке главных вопросов бытия через обращение к простому человеку. В этом произведении художник впервые обращается к мотиву шествия, процессии — мотиву, который впоследствии станет одним из наиболее выразительных композиционных решений в построении ряда важнейших работ мастера, в том числе этапной в творчестве Репина и русском искусстве в целом картине «Крестный ход в Курской губернии» (1881–1883, ГТГ).

Перед зрителями рождается собирательный образ «Руси во всем ее величии и во всем ее будничном безобразии» (В.В. Стасов). Как и все главные картины Репина, она была принята неоднозначно – некоторые критики обвиняли художника в антипатриотизме и антирусскости.

Самое популярное у зрителей полотно Репина — «Запорожцы» (1880–1891, ГРМ). Большая «хоровая» картина привлекает публику остроумно выстроенной композицией, многоцветной живописью, колоритными персонажами. В ней художник восхищается жизнелюбием и энергией «рыцарей XVII века».

Монументальное полотно «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1901–1903, ГРМ), написанное по официальному заказу, демонстрирует высочайший уровень мастерства художника. Точно найденное композиционное решение, виртуозно разработанная колористическая гамма позволили Репину реализовать трудную пластическую задачу — передать живую атмосферу протокольной церемонии и создать коллективный портрет царских сановников, дав каждому точную образную характеристику.

Картина «Не ждали» (1884–1888, ГТГ) подводит итог народнической серии произведений Репина. Впервые представленная на передвижной выставке, она собирала толпы зрителей, обсуждавших судьбу героя: один из критиков уподобил его Мессии со знаменитого полотна Александра Иванова, многие другие увидели в нем блудного сына из евангельской притчи.

Неистощимой любовью к жизни и восторженным отношением к искусству отличаются поздние произведения художника. Картина «Гопак. Танец запорожских казаков» (1926–1930, частное собрание), последнее полотно Репина, наполнено эмоциональностью и витальной энергией, которые передает 85-летний мастер. Смелое художественное решение этой работы демонстрирует, что Репин никогда не останавливался в своих живописных поисках.

К какому сюжету ни обращался бы художник, в центре его внимания всегда был человек. "Как ни велик Репин-живописец, но перед некоторыми из его рисунков не знаешь, не выше ли еще стоит Репин-рисовальщик", — писал И.Э. Грабарь, один из лучших знатоков творчества художника.

В разделе «Исследования» представлены результаты комплексных технико-технологических исследований произведений Репина, проводившихся в преддверии открытия выставки. Здесь же можно ознакомиться с документальными материалами об истории реставрации картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и современным состоянием картины.

Ретроспектива Ильи Репина в Третьяковской галерее открывает серию выставок, посвященных 175-летию со дня рождения художника, которые пройдут в 2019–2020 году в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки. Этот международный проект призван не только акцентировать значение творчества Репина для отечественной культуры, но и подчеркнуть важность наследия мастера для европейского искусства в целом.

По данным пресс-службы Государственной Третьяковской галереи.