Арт-маршрут: концерт в честь 313-летия "Аптекарского огорода"

Посетители увидят редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе.

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".