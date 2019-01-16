Арт-маршрут: концерт в честь 313-летия "Аптекарского огорода"

В 1697-98 годах Петр I отправился с подданными в Европу — Великое посольство встречали с почестями, устраивали званые вечера и балы. Этот концерт — музыкальное путешествие вместе с Петром I по разным европейским странам. В программе — музыка России (Канты: "Как на матушке, на Неве-реке", "Восколебалося море", "Днесь лва гордыни конец приближися"), Голландии (Я. Аркадельт "Прекрасный нежный лебедь", Т. Сусато "Рондо") , Италии (К. Монтеведи 'Chioma d’oro'), Австро-Венгрии, Англии, Франции XVII и начала XVIII веков. Состав Ансамбля Volkonsky Consort: Галина Жуковская (сопрано) Андрей Андрианов (тенор) Алексей Шеин (блокфлейты, корнамуз, шалмей) Юлия Граб (ребек, скрипка) Александра Дроздова (виола да гамба) Антонио Грамши (блокфлейты, корнамуз, бузуки, ударные) Александра Курицына (клавесин)
Зрителей ждут удивительные открытия и приключения в огромном тропическом лесу на Фестивале орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима".
Посетители увидят редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе.
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По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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