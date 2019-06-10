Арт-маршрут: "Месяц пионов и ирисов" в Аптекарском огороде

Кроме того, посетители увидят как минимум 30 наиболее эффектных сортов пионов из голландского питомника Peony Shop. Каждый сорт будет представлен несколькими десятками срезанных цветков, чтобы продемонстрировать пышные букеты во всей своей красе. Пионы — одни из самых модных и популярных декоративных растений в России.
Помимо пионов на выставке будут представлены среднерослые бородатые ирисы группы "Интермедиа" и высокие бородатые ирисы. Цветоводы уделяют большое внимание сортоиспытанию новинок мировой селекции в условиях Подмосковья, поэтому гости увидят как наиболее устойчивые и хорошо зарекомендовавшие себя сорта, так и новинки селекции, демонстрирующие модные тенденции в мире ирисов.
Помимо этого, с 6 по 19 июня на выставке будет проходить выставка акварельной живописи "Пиономания" авторства художницы Оксаны Митрофановой. Организаторы выставки — секция "Пионы" при Клубе "Цветоводы Москвы на Новинском", секция "Ирисы" Клуба "Цветоводы Москвы" и Юрий Баженов (Peony Shop). В "Аптекарском огороде" есть и своя коллекция пионов. Свои огромные бутоны редкие древовидные пионы раскрывают в конце мая — махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску — от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом. В середине ХХ века именно здесь началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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