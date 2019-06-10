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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: "Месяц пионов и ирисов" в Аптекарском огороде

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  • 10 Июня 201909:15
С 4 по 26 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открыто красочное, ароматное и беспрецедентное по масштабам мероприятие — IV ежегодный "Месяц пионов и ирисов". Экспозиция крупнейшей в России выставки пионов и ирисов будет постоянно обновляться — на ней представят свыше 200 сортов ирисов и более 300 сортов пионов раннего, среднего и позднего сроков цветения, которые будут плавно друг друга сменять. В пионовой программе — уникальные сорта желтых травянистых пионов, роскошные сорта молочноцветковых пионов, белые ИТО-гибриды и многое другое.

 

 

 

 

        Кроме того, посетители увидят как минимум 30 наиболее эффектных сортов пионов из голландского питомника Peony ShopКаждый сорт будет представлен несколькими десятками срезанных цветков, чтобы продемонстрировать пышные букеты во всей своей красе.   Пионы — одни из самых модных и популярных декоративных растений в России.

 

 

 

        Помимо пионов на выставке будут представлены среднерослые бородатые ирисы группы "Интермедиа" и высокие бородатые ирисы. Цветоводы уделяют большое внимание сортоиспытанию новинок мировой селекции в условиях Подмосковья, поэтому гости увидят как наиболее устойчивые и хорошо зарекомендовавшие себя сорта, так и новинки селекции, демонстрирующие модные тенденции в мире ирисов. 

 

 

  Посетители "Месяца пионов и ирисов" смогут сравнить представленные сорта по декоративности, выбрать понравившиеся, получить профессиональные консультации по подбору устойчивых сортов, рекомендуемых для Подмосковья, а также по выращиванию и использованию растений в дизайне сада. Кроме того, гости выставки сделают свой выбор в традиционном конкурсе на самый голубой ирис и проголосуют за сорт-лидер зрительских симпатий.   Будут и приятные сюрпризы.      Помимо этого, с 6 по 19 июня на выставке будет проходить выставка акварельной живописи "Пиономания" авторства художницы Оксаны Митрофановой.   Организаторы выставки — секция "Пионы" при Клубе "Цветоводы Москвы на Новинском", секция "Ирисы" Клуба "Цветоводы Москвы" и Юрий Баженов (Peony Shop).     В "Аптекарском огороде" есть и своя коллекция пионов. Свои огромные бутоны редкие древовидные пионы раскрывают в конце мая — махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску —  от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.   В середине ХХ века именно здесь началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.

 

 

  "Аптекарский огород" открыт ежедневно с 10.00 до 21.00, касса — до 20.30.   Проспект Мира, 26/1       По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". 
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