Арт-маршрут: «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН!» в Третьяковской галерее.

Государственная Третьяковская галерея и Московский музей дизайна представляют выставку «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна».

Это дебютная выставка Московского музея дизайна в Западном крыле Новой Третьяковки. Пространство Западного крыла на протяжении многих лет было связано с дизайном и архитектурой. Во время существования ЦДХ здесь проводились выставки, конкурсы и другие мероприятия, связанные с этими видами художественной деятельности.

Третьяковская галерея планирует продолжать традицию.



Несмотря на то, что дизайн — важная часть материальной культуры, до этого момента история отечественного дизайна не была представлена полностью ни в одном музее. Впервые создается площадка, на которой будут регулярно проходить выставки предметов российского и зарубежного дизайна, вестись образовательная деятельность.

Дизайн всегда был тесно связан с изобразительным искусством. Первыми, кто оказал огромное влияние на развитие дизайна и в нашей стране и на Западе, были художники-авангардисты, творчество которых представлено в Третьяковской галерее. В СССР дизайнеров называли художниками-конструкторами, ставя на первое место именно слово «художник».

За последние несколько лет граница между дизайном и современным искусством практически стерлась. Поэтому присутствие Московского музея дизайна в Третьяковской галерее органично.

Открытие постоянной экспозиции запланировано на лето 2020 года. Она представит историю отечественного дизайна с начала ХХ века до настоящего времени и будет состоять из трех разделов: авангард, советский дизайн и современный дизайн. В первом разделе будут показаны оригиналы и реплики лучших работ художников-конструктивистов — А. Родченко, В. Татлина, Г. Клуциса, Эль Лисицкого, В. Степановой, Л. Поповой, А. Экстер и многих других.

Во второй раздел войдут наиболее значительные разработки советских дизайнеров, таких как Ю. Соловьёв, С. Мирзоян, И. Зайцев, В. Рунге, М. Лукьянов, а

также проекты Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), художественно-оформительского комбината «Союзпродоформление», студии «Сенеж», Института игрушки, специальных художественно-конструкторских бюро. Работы Я. Рассадина, В. Чайки, А. Матвеева, В. Пирожкова, И. Гуровича, В. Андреяновой и других современных российских дизайнеров, многие из которых уже получили международное признание, будут представлены в третьем разделе экспозиции.



Первая выставка Московского музея дизайна «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна» посвящена развитию промышленного дизайна в России в 1950–2020-х годах.

Экспозиция, в которой будут представлены более 300 объектов дизайна, состоит из 11 разделов: авиация и космонавтика, автомобили, вело- и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта.



На выставке можно увидеть разработки, выполненные на советских предприятиях: макеты самолетов и транспортных средств, снегоходы, прототипы радиоаппаратуры, фото- и кинотехника, бытовые приборы, игрушки и многое другое. Среди уникальных экспонатов макет малой чаши Олимпийского огня, спроектированной для Олимпиады-80 ведущим художником КБ Туполева

А. Сергеевым — одним из авторов интерьера самолета ТУ-144; электрический самовар «Спутник» (дизайнер К. Собакин); трехногий табурет, в основу конструкции которого были положены те же принципы, что и у «Простейшего Спутника-1»; ваза из гильзы, выпущенная на одном из уральских заводов; парашют ПД-47, с которым в 1955 году космонавт Ю. Гагарин совершил прыжок с высоты 800 метров.

Современный российский дизайн представлен новейшими разработками и футуристическими проектами: макетами самолетов и концепт-каров, мотоциклом и квадрициклом концерна «Калашников», инновационноймедицинской техникой и средствами связи.



К выставке подготовлена образовательная программа с участием советских и российских дизайнеров, представителей музеев, вузов и предприятий, издан каталог.



Генеральным спонсором выступил ПАО «Промсвязьбанк» — опорный банк ОПК, поддерживающий высокотехнологичную промышленность и культуру.



Выставка открыта по 1 марта 2020 года

Крымский Вал, 10, Новая Третьяковка, Западное крыло.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.