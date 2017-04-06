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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: «Москва. Мода и Революция» в Музее Москвы

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  • 06 Апреля 201719:45
Сюжеты: Васильев

Даже самые страшные исторические эпохи, отражаясь в моде, выглядят забавными - на новой выставке в Музее Москвы можно увидеть нарядную летопись 1907-1927 годов, сотканную из аристократичного шелка и бархата, сменившихся простонародным холстом и бязью. 

Уникальное собрание ста столетних платьев из Фонда знаменитого историка моды Александра Васильева, ставшего сокуратором выставки «Москва. Мода и Революция», дополненное архивными аксессуарами, мебелью, рекламными плакатами, фотографиями и кинофильмами тех времен позволяет намного лучше понять как жили московские модницы до и после революции.

Выставка разделена на четыре периода, стремительно сменяющих друг друга: шикарные бальные наряды и корсетные силуэты 1907 - 1913г. были забыты ради "военных кринолинов" 1914-1917г., затем - эпоха очень бедной одежды для тяжелого рабочего труда 1917- 1921г. и вдруг - недолгое возвращение изящных силуэтов, новые фееричные платья "чарльстон" и беззаботные шляпки эпохи НЭПа 1921-1927г. 

Среди кукольно-прелестных экспонатов можно встретить наряды известных дам - например, платье актрисы МХТ Марии Андреевой, которая была гражданской женой писателя Максима Горького и горностаевый палантин из сценического гардероба кинодивы Любови Орловой. 

И хотя сейчас, спустя целых сто лет, московские барышни одеваются совсем по-другому, вдохновиться красотой выставки и обогатить свой стиль игривыми штрихами эпох модерна и джаза может любая модница!

А еще каждый может принять участие в выставке: в рамках экспозиции запущен спецпроект в виде сменной витриной с домашними вещами москвичей периода 1907-1927 годов и если в вашей семье остались даже маленькие экспонаты - хранители Музея Москвы с радостью поселят их на сменную витрину и вернут после выставки. 

Новая выставка «Москва. Мода и Революция» открыта в пространстве старинного Музея Москвы до 21 мая и приглашает посетителей на кураторские экскурсии, открытые встречи и лекции!

Фото: m24.ru/Игорь Иванко и РИА Новости. Евгений Одиноков

Текст: Диана Мицкевич

   

 

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