Арт-маршрут: «Москва сквозь века» в Третьяковской галерее

Образ красавицы Москвы неизменно привлекает и вдохновляет художников. Третьяковская галерея открывает новый сезон серией выставок, продолжающих традицию изобразительных историй о столице, среди которых: «Москва в русской и советской живописи» (1980), «Москва и москвичи» (1997), «Екатерина Великая и Москва» (1997), «Пётр Великий и Москва» (1998), «Елизавета Петровна и Москва» (2010). Выставки этого года отличает то, что они составлены почти полностью на основе работ из собрания Третьяковской галереи.

В экспозиции выставки «Москва сквозь века» значительное внимание уделено формированию иконографии города – от образов допожарной Москвы в иконописи XVII века и первых пейзажных видов столицы в работах Ф. Алексеева до поисков «формулы Москвы» художниками начала ХХ века и отображения образа города в новых формах и материалах современными мастерами. Выставка состоит из пяти тематических разделов: «Москва – третий Рим», «Московский Кремль – сердце города», «Разговоры о старой Москве», «Красная площадь. «Формула Москвы» и «ХХ век. Городские голоса». Посетителей ждет встреча как с хорошо известными произведениями Симона Ушакова, В. Сурикова, Б. Кустодиева, А. Лентулова, В. Поленова, так и с мало знакомыми широкому зрителю полотнами А. Васнецова, В. Перова, В. Маковского, И. Николаева, А. Дейнеки, А. Лабаса, К. Юона, Е. Вахтангова, В. Брайнина, Т. Назаренко, Н. Нестеровой и других.

Многие картины не экспонировались ранее, например, «Пушкинская площадь» М. Гуревича, написанная в 1937 году, когда памятник А.С. Пушкину располагался не там, где мы привыкли его видеть, а на противоположной стороне улицы напротив снесенного позже Страстного монастыря. Впервые будут показаны картины «Москва 30-х годов» (1932) В. Мидлера, «Кузнецкий мост» (1958) О. Васильева, «Кропоткинская улица» (1948) В. Апфельбаума, «Яузские ворота» (1979) И. Сорокина и прочие. Эти художники обычно представлены в экспозиции и на выставках более известными произведениями – перечисленные работы мало выставляются в Третьяковской галерее и почти не отправляются на выездные выставки. В рамках настоящего проекта, наконец, появилась возможность показать и эти малодоступные для публики вещи.

Часть картин была отреставрирована специально к этому проекту. Так, после серьезных работ по удалению загрязнений и пожелтевшего лакового покрытия, впервые покидает фонд и демонстрируется публике «Извозчичий двор в Замоскворечьи» (1887–1892) С. Светославского. Картину А. Лентулова «Москва» (1913), выполненную в смешанной технике, можно видеть в постоянной экспозиции Новой Третьяковки, однако она тоже прошла сложные реставрационные работы, после которых заметно преобразилась.

Одной из особенностей выставки является возможность услышать «голоса города»: к работе над экспозицией был привлечен Институт звукового дизайна, располагающий самым обширным в России архивом звуков. Совместно со специалистами в различных областях были созданы аудио инсталляции, «озвучивающие» главные произведения выставки и позволяющие погрузиться в атмосферу Москвы разных эпох. Так, для озвучивания «Московского дворика» (1878) орнитологи помогали подобрать голоса птиц, обитавших в 1878 году в районе переулков Арбата – именно эта часть города изображена на картине В. Поленова. Так выглядел Спасопесковский переулок около 150 лет назад. Всего было озвучено восемь работ, среди которых: «Соборная площадь в Московском Кремле» (начало XIX века) Ф.Алексеева, «Голубятник» (1874) В. Перова, «Московский трактир» (1916) Б. Кустодиева, «Новая Москва» (1937) Ю. Пименова, «Метро» (1935) А. Лабаса, «Строители» (1959-1960) А. Дейнеки, «Московский вечер» (1978) Т. Назаренко.

В атмосферу Москвы ХХ века поможет погрузиться аромат прошлого. В период проведения выставки в сувенирном магазине будут продаваться легендарные духи «Красная Москва».

Выставочный проект выходит за стены музея и продолжается специальными экскурсиями по городу, маршрут которых разработан «Экскурс-бюро №1» по мотивам произведений, представленных в экспозиции.

Если проект «Москва сквозь века» представляет своего рода мозаику живописных образов города, то выставка «Город и люди. Москва в графике ХХ века» (11 октября 2017 – 14 января 2018, Новая Третьяковка) отражает личный подход художников, показывает, какой они видели столицу, переживавшую драматические события 1917 и 1941 годов, а также эйфорию оттепельного времени.

Выставка «Сохраненные святыни Москвы ушедшей…» (8 сентября 2017 – 21 января 2018, Инженерный корпус) является уникальной. Впервые экспонируются произведения декоративно-прикладного искусства из фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Третьяковской галереи – одного из самых закрытых для широкой публики запасников музея. Камерная экспозиция объединяет 30 произведений церковного искусства XVI – XIX веков из 17 разрушенных московских церквей.

Проект осуществляется при поддержке компании «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Выставка «Москва сквозь века» открыта с 8 сентября 2017 по 21 января 2018 по адресу: Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 10.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.