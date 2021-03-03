Модная акция: мур-квест по зоопарку

Всех посетителей Московский Зоопарк приглашает на тематический квест по зоопарку. Уже сегодня вы можете пройти по специальному «кошачьему» маршруту, отыскать на территории таблички с подсказками и заданиями, выполнить их и прислать ответы на почту zoocats@moscowzoo.ru.

Лист с заданиями все желающие получат на входе в зоопарк. Замуррчательный маршрут будет работать до конца недели, ответы можно присылать до вечера 7 марта. Уже на следующий день будут подведены итоги квеста «Неделя Кошек» и объявлены победители! После этого все участники узнают правильные ответы и получат диплом по электронной почте.

4 марта – начинается трёхдневный онлайн «КОШАЧИЙ МАРАФОН» загадок, ребусов и вопросов! Главный приз – бесплатное участие в квест-прогулке «Пятна, когти и хвосты», которая состоится в зоопарке 7 марта в 11:00. Программа рассчитана на участников старше 9 лет. Задания будут опубликованы в 11:00 в четверг, пятницу и субботу, прием ответов – до 16:00 субботы 6 марта. Итоги «Кошачьего Марафона» опубликуют 6 марта.

Отвечать на вопросы можно в одиночку или командой (не более 5 человек в команде). При равенстве баллов выше располагается команда, которая быстрее прислала ответы.

Принять участие в «Кошачьем марафоне» могут все желающие, в том числе из других городов. Все участники получат дипломы.

По данным пресс-службы Московского Зоопарка.