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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: музейный киоск в саду Дома Мельникова

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  • 25 Ноября 201911:07
Во дворе Дома Мельникова открылся музейный магазин

Музейный киоск — это реконструкция существовавшего здесь в 1940-х — 1990-х годах деревянного сарая Дома Мельникова. Историко-культурное исследование, проведенное экспертом Татьяной Царевой на основе архивных материалов, показало, что на этом же месте располагался садовый сарай, сооруженный Константином Мельниковым в 1940-х годах.

По проекту, согласованному с Мосгорнаследием, сарай был воссоздан архитектурным бюро "Александр Бродский" при содействии бюро "Рождественка" в тех же размерах, но с новой функцией — в нем разместился музейный киоск. Сохранены его исторические габариты, местоположение, материалы и фасады.

 

 

На верхних полках киоска можно увидеть фрагменты металлических изделий, керамических и стеклянных предметов XIX-XX веков, которые были обнаружены в ходе благоустройства двора музея.

В магазине можно найти литературу, а также сувениры, посвященные творчеству К.С. Мельникова и архитектуре авангарда. Среди сувениров - значки, серебряные серьги и кулоны, в дизайне которых использован знаменитый шестиугольник окон Дома Мельникова. 

Магазин открыт ежедневно с 11:00 до 19:00.

По данным пресс-службы Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. 

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