Арт-маршрут: "Нежность: посвящение Александре Пахмутовой"

28 июля под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет концерт Classic Open Air Moscow. "Нежность: посвящение Александре Пахмутовой".
Солисты Большого театра России и театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко исполнят песни о Родине.
Впервые под ночным небом "Аптекарского огорода" в гала-концерте Фонда "Опера" Веры Кононовой — посвящение предстоящему юбилею Александры Николаевны Пахмутовой — 90-летию. Под оркестр вместе с солистами Большого театра, Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и театра "Геликон-опера" артисты и зрители будут хором петь любимые с детства песни Хренникова, Блантера, Таривердиева и, конечно же, Александры Пахмутовой на великие стихи поэта Николая Николаевича Добронравова.
Чувство Родины у каждого свое. У многих оно связано с памятью о детстве, о единственном уголке мира, где было радостно, в который всегда хочется вернуться. Ярче всего это чувство может быть выражено в песнях. Их мелодии мы помним всю жизнь. «Живые свидетели судеб» — песни волнующие сердца. По ним можно изучать историю. Их создавали замечательные композиторы, чье творчество в наши дни считается классикой. Песни Родины стали символом эпохи. Сегодня без них сложно представить культуру России.
На концерте прозвучит лучшее из Золотого фонда отечественной песенной классики.
Солисты:Станислав Мостовой (тенор), Вера Кононова (сопрано), Константин Бржинский (баритон).
Начало в 20:00.
Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Билеты в продаже в кассах Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и онлайн: www.hortus.ru
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
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