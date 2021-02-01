Арт-маршрут: Nikita Makarov: in propria persona.

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку «Nikita Makarov: in propria persona». Посетителям предстоит увидеть своеобразный «рестарт» экспозиционного проекта: изначально открытие было намечено на конец ноября, но пандемийные ограничения внесли серьезные коррективы.

Никита Макаров – московский художник, мастер пейзажа и яркий представитель московской академической школы живописи. Экспозиция станет попыткой автора осмыслить события истории и мировой опыт живописи через призму собственных пластических исканий, диалогов и пересечений с искусством ХХ века. Художник предстанет перед зрителями «собственной персоной».

На выставке представлено около 30 работ, в основном это прибрежные и городские виды разных регионов Италии и Испании, написанные художником в течение последних двух лет.

Никита Макаров: «Неизвестность будущего пугает и тяготит, определяя тем самым мой сегодняшний пассеизм, характерный для моих произведений и ранее. Это не побег, это возвращение в тот идеальный утопический мир прошлого. Это желание познать глубинные процессы гармонии мира и человека в нем, или без него. Достигнуть медитативного, созидательного состояния, и в нем стать демиургом-соучастником прошлого, а не немым созерцателем настоящего…».

Макаров работает в редкой технике темперы на деревянной основе, приближенной к русской средневековой живописи. Возможно, такой выбор объясняется тем, что одна из специализаций образования художника – монументальное искусство; в то же время многие работы Никиты Макарова можно назвать ювелирными: они требуют особой кропотливости, мастерства и прочных материалов дерева.

В своих работах он вступает в своеобразный диалог с ярчайшими представителями французского постимпрессионизма и американского модернизма Пьером Боннаром, Жоржем Сера и Эдвардом Хоппером. Параллели сопоставлений живописного языка этих художников, выбранных Никитой Макаровым в качестве наставников и собеседников, создают интереснейший, многоаспектный диалог.

Лейтмотив пейзажей Макарова рифмуется с высказываниями о собственном творческом процессе Э.Хоппера (1882-1967): «Когда я рисую, моя цель состоит в том, чтобы очень точно перенести на полотно мои самые сокровенные впечатления от природы».

Несмотря на универсальность пейзажных композиций Макарова, каждая из них имеет конкретное название и легко идентифицируется. И в каждом видовом изображении южной природы видна собственная персона автора.

Никита Макаров родился 2 мая 1980 года в Москве. Окончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, затем — Московский художественный институт имени В. И. Сурикова (2008). Член-корреспондент Российской академии художеств (с 2010 года). Член Союза Художников Российской Федерации (с 2010 года). Член Московского Союза Художников (с 2008 года). Персональные выставки Макарова проходили в Московском музее современного искусства, Доме-музее Муравьевых-Апостолов, ряде галерей Москвы, Нью-Йорка и других городов. Работы находятся в частных собраниях в России и за рубежом. Живёт и работает в Москве.

Выставка проходит при информационной поддержке Итальянского Института культуры в Москве.

Безопасность посетителей музея всегда в приоритете, в связи с этим организаторы, совместно с компанией Routemark, подготовили лимитированную коллекцию защитных тканевых масок с работами художника.

Выставка открыта с 5 февраля до 7 марта 2021 года. Адрес: Воздвиженка, 5/25.

По данным пресс-службы МУАРа.