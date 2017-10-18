Арт-маршрут: «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ» в галерее на Солянке

В 2017 году Модному дому Nina Ricci исполняется 85 лет. В России знаковую дату отметят двумя важными событиями: с 26 октября по 10 декабря в Москве пройдет масштабная выставка «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ», а 16 ноября столицу посетит посол Модного дома — топ-модель и актриса Летиция Каста.

Модный дом Nina Ricci с момента создания и по сегодняшний день является синонимом французского шика, утонченной женственности и романтичного стиля. Оставаясь преданным традициям, заложенным основательницей Ниной Риччи, бренд превратился в империю моды и парфюмерии.

С 26 октября по 10 декабря Модный дом Nina Ricci представит свою первую выставку в России — «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ» — современную сказку, фантазийный мир, воплощенный в пяти залах Государственной галереи на Солянке. Действуя на все возможные виды ощущений, дополняя и преобразовывая реальность, выставка играет с воображением гостя, который порой не понимает, где заканчивается волшебство и начинается реальность. То, что вчера казалось лишь фантазией, сегодня оживает во вселенной Nina Ricci.

Путешествие начнется с истории и наследия Модного дома из личного архива — первые эскизы платьев, неопубликованные фотографии, интервью с Ниной Риччи и ее сыном Робертом Риччи, легендарные моменты из жизни бренда и, конечно же, парфюмерные бестселлеры. В одном из залов вдохновленная легкостью истинно французского Дома Nina Ricci бразильская художница Ана Штрампф перенесет в мир ярких и живых иллюстраций.

Работы Аны для Nina Ricci и обложек международных изданий (Brooklyn, Time, System, New York, Life и др.) стали настоящими арт-объектами и отражают новый взгляд на мир моды и искусства. Погрузившись в мир ароматов Nina и Luna, зритель попадет в сказочный лес. Выставка «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ» — это путешествие по истории Модного дома. Каждый посетитель сможет пройти путь от истоков бренда к сегодняшнему дню, в котором Nina Ricci — участник множества ярких коллабораций.

Следующим громким событием в рамках празднования 85-летия Модного дома станет открытие pop-up пространства Nina Ricci в ЦУМе, почетным гостем которого будет Летиция Каста. В этом году модель стала лицом нового аромата Rose Extase, легкие цветочные ноты которого окутывают кожу нежным и чувственным прикосновением, пробуждая в женщине сокровенные желания.

В ЦУМе будет представлена знаковая коллекция Collection Cristal Nina Ricci — пять легендарных ароматов, облаченных в драгоценные хрустальные флаконы Lalique. Также посетителям ЦУМа станут доступны коллекционные ароматы L’Air du Temps Collection Lumière.

Истинное произведение искусства, уникальные флаконы ручной работы украшены фигурками из настоящих перьев. Созданные в коллаборации с одним из старейших ателье плюмажа Франции, Домом Lemarié, флаконы культового L’Air du Temps традиционно увенчаны целующимися голубками — символом свободы, мира и любви.

По данным пресс-службы проекта.