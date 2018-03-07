Арт-маршрут: "Ностальгия по красоте" в Музее Моды

В честь 80-летия знаменитого модельера Вячеслава Михайловича Зайцева в Музейно-выставочном центре "Музей Моды" открылась большая персональная выставка маэстро моды "Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера", демонстрирующая все грани его творчества. В пространстве Музея Моды на несколько месяцев поселились лучшие образы прошлых лет, созданные Зайцевым, которого на Западе называют не иначе, как "красный Диор", высоко оценивая его безупречный вкус и безграничный талант, сформировавшие стиль не одного поколения.

Платья, костюмы, аксессуары, картины, эскизы, фотографии — посетители Музея Моды могут познакомиться со множеством уникальных, ранее не экспонировавшихся предметов из личной коллекции Вячеслава Зайцева и его модного дома, увидеть наряды в национальном русском стиле, женственные образы, навеянные эстетикой любимых кутюрье Зайцева — Кристиана Диора и Ив Сен Лорана, роскошные, богато декорированные комплекты для светских раутов и многое другое. Отдельный интерес вызовут мужские образы модельера.

В рамках проекта запланированы лекции, мастер-классы, модные вечера и открытые мероприятия, посвящённые истории отечественной моды и великому мастеру Вячеславу Михайловичу Зайцеву!

Выставка "Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера" будет открыта до 13 мая по адресу:

"Музейно-выставочный центр "Музей Моды" по адресу: Гостиный двор, Ильинка ул., д. 4, 1 подъезд, 2 этаж.

По данным пресс-службы Музейно-выставочного центра "Музей Моды". Фото: mos.ru, news.ru, tvc.ru.