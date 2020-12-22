Арт-маршрут: новогодние концерты от команды Аптекарского огорода.

В декабре 2020 года в крупнейшем автомузее Москвы "Моторы Октября" пройдёт серия новогодних концертов, организованных креативной командой

Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Концерты пройдут с соблюдением всех действующих ограничений с

заполнением зала на 25%. Будет необыкновенно атмосферно и празднично.

Афиша:





26 Декабря /Imperialis Orchestra. Симфонические русские рок-хиты в акустике.



Виктор Цой, Би-2, Машина Времени, Ария, Король и Шут, Океан Эльзы, Ленинград, Аквариум, Земфира — фантастический драйв и незабываемые

впечатления! Самый необычный оркестр России Imperialis Orchestra.



27 и 30 Декабря /Встречаем Новый год с Чайковским. QUEENtet Сергея Мазаева.





Встречаем Новый год с Чайковским и любимыми хитами! Праздничный концерт QUEENtet заслуженного артиста России, солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева.



28 Декабря /Линда. Новогодний концерт.



Линда вернулась! Песни с нового альбома "ДНК Мира" и любимые хиты одной из самых эпатажных певиц России: "Ворона", "Мало огня", "Цепи и кольца" и многие другие. Приглашаем вас на ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо.





31 Декабря /Город Джаз. New Year with Jazz Dance Orchestra.



Новогодний джаз от Jazz Dance Orchestra — жаркие праздничные концерты одной из самых известных поп-джазовых групп России! Хиты популярной

музыки, яркие новогодние песни, хип-хоп, рок, американский джаз, русский фольклор и многое другое. Танцевальные ритмы Нового Орлеана,

Бразилии и Кубы, американский свинг и задушевность — пестрая смесь из музыкальных культур разных континентов.



Билеты https://redevents.ru/sobitiya

К слову, сам "Аптекарский огород" будет открыт все новогодние праздники, включая 31 декабря и 1 января.

Сейчас там открыта экспозиция японских искусств "Деревья бонсай, камни суйсеки, старинная

каллиграфия", тропические и суккулентная оранжереи, подводные сады, экспозиции 1000 самых эффектных насекомых планеты и ботанической иллюстрации.

По данным пресс-службы проекта.