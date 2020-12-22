Арт-маршрут: новогодние концерты от команды Аптекарского огорода.

В декабре 2020 года в крупнейшем автомузее Москвы "Моторы Октября" пройдёт серия новогодних концертов, организованных креативной командой
Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Концерты пройдут с соблюдением всех действующих ограничений с
заполнением зала на 25%. Будет необыкновенно атмосферно и празднично.
Афиша:
26 Декабря /Imperialis Orchestra. Симфонические русские рок-хиты в акустике.
Виктор Цой, Би-2, Машина Времени, Ария, Король и Шут, Океан Эльзы, Ленинград, Аквариум, Земфира — фантастический драйв и незабываемые
впечатления! Самый необычный оркестр России Imperialis Orchestra.
27 и 30 Декабря /Встречаем Новый год с Чайковским. QUEENtet Сергея Мазаева.
Встречаем Новый год с Чайковским и любимыми хитами! Праздничный концерт QUEENtet заслуженного артиста России, солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева.
28 Декабря /Линда. Новогодний концерт.
Линда вернулась! Песни с нового альбома "ДНК Мира" и любимые хиты одной из самых эпатажных певиц России: "Ворона", "Мало огня", "Цепи и кольца" и многие другие. Приглашаем вас на ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо.
31 Декабря /Город Джаз. New Year with Jazz Dance Orchestra.
Новогодний джаз от Jazz Dance Orchestra — жаркие праздничные концерты одной из самых известных поп-джазовых групп России! Хиты популярной
музыки, яркие новогодние песни, хип-хоп, рок, американский джаз, русский фольклор и многое другое. Танцевальные ритмы Нового Орлеана,
Бразилии и Кубы, американский свинг и задушевность — пестрая смесь из музыкальных культур разных континентов.
Билеты https://redevents.ru/sobitiya
К слову, сам "Аптекарский огород" будет открыт все новогодние праздники, включая 31 декабря и 1 января.
Сейчас там открыта экспозиция японских искусств "Деревья бонсай, камни суйсеки, старинная
каллиграфия", тропические и суккулентная оранжереи, подводные сады, экспозиции 1000 самых эффектных насекомых планеты и ботанической иллюстрации.
По данным пресс-службы проекта.
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