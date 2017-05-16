Арт-маршрут: Олег Меньшиков возвращается к «Покровским воротам»

Знаменитая музыкально-лирическая Михаила Казакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина появится в новом прочтении на основной сцене Театра им. М.Н. Ермоловой - 1 июня состоится премьера проекта «КИНО НА СЦЕНЕ», в рамках которой будет прочитан сценарий легендарного фильма! Новый проект единственный в своем роде: каждый сценарий будет прочитан только один раз уникальным актерским составом.

«Покровские ворота» заново исполнят:

Олег Меньшиков

Анна Ардова

Михаил Ефремов

Кристина Асмус

Александр Петров

Дарья Мельникова

Имена остальных звездных участников проекта «КИНО НА СЦЕНЕ» будут раскрыты в ближайшее время — следите за новостями в соцсетях Театра им. М.Н. Ермоловой и «Эффекта Бабочки». Распределение ролей между актерским составом останется для зрителей загадкой до самого начала мероприятия.

Олег Меньшиков, художественный руководитель и директор Театра им. М.Н. Ермоловой, руководитель проекта «КИНО НА СЦЕНЕ», рад представить публике свой новый проект:

«Мне часто задают вопрос, кто и с насколько безумной идеей ко мне может прийти? И я неизменно отвечаю, что прийти ко мне может кто угодно, главное — сила убедительности и заразительности! Вот недавно взяла и пришла компания «Эффект Бабочки», с которой мы познакомились на «Притяжении», и предложили, на мой взгляд, замечательную историю — «КИНО НА СЦЕНЕ».

По задумке, на сцене театра собираются достаточно известные люди, перед ними стоят пюпитры, они сидят на стульях и читают сценарий какого-нибудь очень известного советского кино. Нам показалось, что это может быть чрезвычайно интересно. Артисты не репетируют. Они собираются вместе только в этот вечер. Уникальность в том, что проект не записывается на пленку, не играется второй раз. Все существует только один раз — 1 июня 2017 года. Всё. Те, кто пришли, они это увидят, больше этого не увидит никто и никогда. Для старта мы решили использовать совершенно «неожиданное» название — «Покровские ворота».

По данным пресс-службы Театра им. М.Н. Ермоловой.