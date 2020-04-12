Арт-маршрут: онлайн-чаепитие с музеем Востока

16 апреля в 19:00 в рамках проекта #ВостокДома и Недели Китая на официальной странице Музея Востока в Youtube мастер чайных церемоний Андрей Гретчин проведет онлайн-лекцию и мастер–класс «Чайная культура Китая».

Лекция состоит из трех частей. В первой части речь пойдет о древнем периоде чайной истории.

Согласно легенде, полезные свойства чая открыл мифический правитель древности Шэнь-нун (2737г. до н.э.). В диком виде чай произрастал в южных районах страны и первоначально использовался проживавшими здесь народами как лекарственное растение. Позднее его листья стали употреблять в повседневном питании вместе с рисом, имбирем, солью, специями, молоком и луком. В это время чай еще не был распространен в центре и на севере страны.

Вторая часть посвящена видам чая. На сегодняшний день, только по степени ферментации, окисления и сочетания этих процессов, а также прожарки в металлических чанах, прогрева над углями, пропаривания, подвяливания, а также прения и брожения Чайного листа — различают десять видов китайского чая.

Лекционную часть завершит рассказ о дальнейшей истории чая в Китае. В конце V – начале VI века под влиянием чань буддизма этот напиток использовали в монастырских ритуалах, а затем в период Тан (618-907) он распространился по всей стране. Это время считается «золотым веком чая» - вобрав элементы древних обрядов, культ чая стал важной частью духовной культуры Китая.

Особое внимание будет уделено сложению чайной церемонии Гунфу Ча, в основу которой легли четыре морально-этические нормы, сформированные на основе чань буддизма (гармония, почтение, чистота, тишина), а также сочинение поэта Лу Юя (733-804) «Чайный канон».

После лекции можно будет в режиме онлайн присоединиться к мастер-классу по китайской чайной церемонии.