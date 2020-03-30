Арт-маршрут: онлайн-экскурсия по Дому Мельникова

29 марта директор Музея Виктора и Константина Мельниковых Павел Кузнецов проведет онлайн-экскурсию по первому этажу и подвалу знаменитого Дома. Эфир начнется в 13.00 в Instagram-аккаунте музея @melnikov_museum.

Вторая экскурсия Павла Кузнецова будет посвящена особенностям планировки Дома Мельникова и изменениям, произошедшим в 1940-х и 1990-х гг. Также Павел продолжит рассказ о системе отопления Дома и наглядно продемонстрирует ее работу.

Первая прямая трансляция во дворе Дома Мельникова состоялась 26 марта. Запись эфира доступна в профилях музея в Instagram и Facebook. Даты следующих прямых эфиров по Дому Мельникова будут объявлены в ближайшее время.

Дом Мельникова (Экспериментальный дом-мастерская архитектора К.С. Мельникова)

Спроектирован и построен архитектором Константином Мельниковым в Кривоарбатском переулке в Москве в 1927-29 годах для себя и своей семьи. Два разновысоких цилиндра, на одну треть врезанные друг в друга, создают неповторимую объемно-пространственную композицию сооружения, известную во всем мире.

При строительстве была разработана особая кирпичная кладка стен с шестиугольными проемами, оригинальные междуэтажные перекрытия-мембраны без колонн и остроумная система воздушного отопления. Обладая уникальной архитектурной формой, дом сохраняет подлинную мемориальную обстановку, отражающую историю творчества архитектора и его семьи. В 2014 году Дом Мельникова получил статус музея и филиала Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

По данным пресс-службы Государственного музея архитектуры имени А.В.Щусева.