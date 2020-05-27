Арт-маршрут: онлайн-фестиваль пионов в Аптекарском огороде.

Первые пионы расцвели на XX Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

В коллекции сада — и травянистые, и редкие древовидные пионы.

Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 см и имеют самую разнообразную окраску — от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.

В "Аптекарском огороде" представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ИТО-гибриды таких сортов, как 'Hillary', 'Bartzella' и других.

Родина пионов — Азия, Европа и запад Северной Америки. В середине ХХ века именно в "Аптекарском огороде" началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта.

Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.

Во времена Конфуция пионы использовали как приправу.

Кроме того, сейчас цветут магнолии, сирень, тюльпаны, рододендроны, нарциссы, каштаны, ландыши и многие другие растения.

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".