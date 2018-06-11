Арт-маршрут: опера и гусли в Аптекарском огороде

Команда "Аптекарского огорода" во главе с директором Алексеем Ретеюмом готовит необычное шоу: — В этом году мы решили сделать программу праздничного концерта в честь Дня России максимально насыщенной и патриотичной и, помимо всеми любимых оперных певцов, пригласили выступить Русский оркестр с народными инструментами и хореографический ансамбль в русских народных костюмах. Мы мечтаем о том, чтобы наш праздник получился по-настоящему массовым, душевным. "Аптекарский огород" — зелёное сердце Москвы, это воистину лучшее место для празднования Дня России! Начало концерта — в 18.00.
А еще 6 по 28 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт красочное, ароматное и беспрецедентное по масштабам мероприятие — III ежегодный "Месяц пионов и ирисов". Экспозиция одной из крупнейших в России выставок пионов и ирисов будет постоянно обновляться — на ней представят свыше 200 сортов ирисов и более 300 сортов пионов раннего, среднего и позднего сроков цветения, которые будут плавно друг друга сменять.
В пионовой программе — уникальные сорта желтых травянистых пионов, роскошные сорта молочноцветковых пионов, белые ИТО-гибриды и многое другое.
Помимо пионов на выставке будут представлены среднерослые бородатые ирисы группы "Интермедиа" и высокие бородатые ирисы. Цветоводы уделяют большое внимание сортоиспытанию новинок мировой селекции в условиях Подмосковья, поэтому гости увидят как наиболее устойчивые и хорошо зарекомендовавшие себя сорта, так и новинки селекции, демонстрирующие модные тенденции в мире ирисов.
Посетители "Месяца пионов и ирисов" смогут сравнить представленные сорта по декоративности, выбрать понравившиеся, получить профессиональные консультации по подбору устойчивых сортов, рекомендуемых для Подмосковья, а также по выращиванию и использованию растений в дизайне сада.
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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