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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: опера и гусли в Аптекарском огороде

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  • 11 Июня 201817:06
12 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт праздничный концерт под открытым небом, посвящённый Дню России. Известные оперные певцы Андрей Борисенко (баритон), Марина Агафонова (сопрано) и Дмитрий Никаноров (тенор)исполнят арии, дуэты, романсы П. И. Чайковского, М. И. Глинки и других великих русских композиторов, а Русский оркестр популярной музыки "Мастера России" — мировые хиты популярной музыки на балалайках, гуслях, баянах и прочих народных инструментах.   Кроме того, на концерте выступит хореографический ансамбль "Русы" — яркие, энергичные, эмоциональные танцевальные номера в уникальных костюмах сделают праздник незабываемым.  

 

Команда "Аптекарского огорода" во главе с директором Алексеем Ретеюмом готовит необычное шоу:     — В этом году мы решили сделать программу праздничного концерта в честь Дня России максимально насыщенной и патриотичной и, помимо всеми любимых оперных певцов, пригласили выступить Русский оркестр с народными инструментами и хореографический ансамбль в русских народных костюмах. Мы мечтаем о том, чтобы наш праздник получился по-настоящему массовым, душевным. "Аптекарский огород" — зелёное сердце Москвы, это воистину лучшее место для празднования Дня России!       Начало концерта — в 18.00.

 

 

 

Первой 1 тысяче покупателей билетов — место с мягким и уютным пуфом в подарок. Дети до 6 лет — бесплатно!     А еще 6 по 28 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт красочное, ароматное и беспрецедентное по масштабам мероприятие — III ежегодный "Месяц пионов и ирисов". Экспозиция одной из крупнейших в России выставок пионов и ирисов будет постоянно обновляться — на ней представят свыше 200 сортов ирисов и более 300 сортов пионов раннего, среднего и позднего сроков цветения, которые будут плавно друг друга сменять.    

 

В пионовой программе — уникальные сорта желтых травянистых пионов, роскошные сорта молочноцветковых пионов, белые ИТО-гибриды и многое другое.  

 

 

 

Пионы — одни из самых модных и популярных декоративных растений в России.       Помимо пионов на выставке будут представлены среднерослые бородатые ирисы группы "Интермедиа" и высокие бородатые ирисы. Цветоводы уделяют большое внимание сортоиспытанию новинок мировой селекции в условиях Подмосковья, поэтому гости увидят как наиболее устойчивые и хорошо зарекомендовавшие себя сорта, так и новинки селекции, демонстрирующие модные тенденции в мире ирисов.   

 

 

 

Посетители "Месяца пионов и ирисов" смогут сравнить представленные сорта по декоративности, выбрать понравившиеся, получить профессиональные консультации по подбору устойчивых сортов, рекомендуемых для Подмосковья, а также по выращиванию и использованию растений в дизайне сада.   

Также в программе — традиционный конкурс на самый голубой ирис и голосование за сорт-лидер зрительских симпатий.   Будут и приятные сюрпризы!

 

 

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

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