Арт-маршрут: «От Моне до Малевича. Великие модернисты».

18 марта 2017 года в Центре дизайна ARTPLAY откроется мультимедийная выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты». Выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы шестнадцати самых значимых представителей эпохи модернизма – Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. В общей сложности будет показано около 5000 работ более, чем из 20 музеев мира.

В 2016 году Центр дизайна ARTPLAY учредил Программу поддержки молодого искусства, в рамках которой привлекает современных художников к оформлению выставочных экспозиций Центра. В рамках этой Программы сокуратором аванзала выставки «От Моне до Малевича» станут куратор Московского музея современного искусства и руководитель Школы «Свободные мастерские» Дарья Камышникова и Максим Парфенчиков. Девизом для участников выставки была выбрана цитата американского поэта, критика и переводчика, одного из основоположников и идеолога модернизма Эзры Паунда: “Make it new!”. С одной стороны эта фраза подчеркивает основной постулат модернизма и рассматривается как основополагающая в дальнейшем развитии и исследовании модернистской эстетики, с другой — это вызов молодым художникам и презентация зрителю их попытки «сделать новое» в условиях изменившего исторического, социального и культурного контекста.

Мультимедийная часть выставки — это путешествие в мир искусства конца XIX — начала XX вв., когда культура и общество переживали настоящую революцию. Каждый год приносил в повседневность новые достижения — граммофоны, кинотеатры, пишущие машинки, электричество, самолеты, телефоны, рентген. Одновременно с промышленной революцией мир потрясали политические перевороты и войны. Искусство остро реагировало на происходящее. Именно тогда появились художественные течения, позже объединенные термином «модернизм» — экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, супрематизм и прочее.

В это время начинают рваться связи между реальностью и ее изображением на холсте — от копирования окружающего мира художники переходят к сотворению миров собственных. Так, полные первобытных тайн, поражающие красочностью и жизнерадостностью полотна Поля Гогена – это отражение внутреннего мироощущения художника, его мечта, переплетающаяся с мифами народов Океании. У Густава Климта преисполненные эротизма женские образы растворяются в декоративном великолепии. Василий Кандинский открывает в схематизме силу вызывать свободные ассоциации, а идеолог супрематизма Казимир Малевич провозглашал, что только беспредметные картины являются актом «чистого творчества», уравнивавшего творческую силу человека и Природы.

Выставка станет серьезной образовательной площадкой. По понедельникам здесь будет действовать акция «Урок на выставке» – для всех школьников (до 16 лет включительно) будет организован бесплатный вход на выставку, как с родителями, так и в составе группы. Особое внимание будет уделяться приглашению групп из художественных школ и школ, где есть предмет «Мировая художественная культура» с преподавателями, которые во время или после выставки, могли бы провести для учеников экскурсии. Наглядный экскурс в историю искусства на примерах 12 величайших художников XIX — начала XX вв. мог бы стать большим подспорьем в освоении предмета.

Кроме того, в рамках выставки будет организован бесплатный лекторий для посетителей, посвященный жизни и творчеству каждого из художников.

Картины модернистов часто содержат загадки для взгляда, заставляя его блуждать как по лабиринту и открывают источник смысла там, где традиция видит лишь хаос и бессмыслицу. Они с легкостью обретают новую жизнь при помощи цифровых технологий — ведь сто лет назад именно творчество модернистов было первым проблеском этого технологического будущего.

Мультимедийная выставка «От Моне до Малевича» открыта с 18 марта по 19 августа 2017 года по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, Центр дизайна ARTPLAY, строение 2, вход 2А.

По данным пресс-службы Центра дизайна ARTPLAY.