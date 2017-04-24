Арт-маршрут: первая в России выставка гербер в Аптекарском огороде

В честь Года экологии в России «Аптекарский огород» приготовил новый цветочный сюрприз - первую в России выставку гербер, которые, как оказывается могут быть очень разнообразными и умеют удивлять!

Эти модные цветочки могут быть одновременно скромными, как ромашки и пышными, как пионы и яркими, как орхидеи.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм объяснил почему именно прелестные герберы стали героинями новой выставки:

— В этом году ботаники всего мира празднуют 280-летие со времени первого описания рода Гербера — чудесный повод провести в «Аптекарском огороде» крупнейшую в России выставку в честь этого растения!

Род Гербера (Gerbera) семейства Астровых назван голландским ботаником Яном Гроновиусом в честь своего коллеги Трауготта Гербера (1710—1743) — немецкого врача, ботаника и путешественника, долгое время работавшего в России. Он получил должность директора «Аптекарского огорода» в Москве по протекции личного врача императрицы Анны Иоанновны и занимал её с 1735 по 1742 год. В 1739—1741 годах Гербер совершил несколько поездок по России для сбора растений. Его ботанические рукописи по флоре России (Flora Wolgensis, Flora Samarcensis Tatarica и Flora Moscuensis) распространялись в списках и были известны ботаникам-современникам, в том числе известному шведскому естествоиспытателю Карлу Линнею.

Родина герберы — тропики Африки, Азии, Южной Америки. Растение часто называют африканской маргариткой. Диаметр цветка — от 7 до 12 сантиметров. Эффектные герберы очень популярны по всему миру — как для декора сада, так и в срезанном виде. Сейчас насчитываются тысячи самых разнообразных сортов всевозможных оттенков, размеров и форм.

Африканские маграритки всех мастей ждут гостей «Аптекарского огорода» для приятного знакомства и совместных фотосессии!

Белоснежные, персиковые, оранжевые, фисташковые, алые, медовые. фиолетовые, малиновые, розовые, желтые, коралловые - какие только оттенки лепестков не встретишь на выставке!

На первой в России выставке гербер можно увидеть более 130 наиболее редких, модных и новых сортов этих чудесных цветов в дизайнерских композициях авторства лучших флористов России.

Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк проводит любопытнейшие экскурсии, во время которых рассказывает начинающим ботаникам очень красочные истории о царстве цветов.

Партнером восхитительной цветочной выставки стала международная фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», организовавшая акцию «Неделя женского здоровья» во многих городах России с герберой в главной роли.

Первая в стране выставка гербер открыта до 9 мая в «Аптекарском огороде» по адресу: Проспект Мира 26с1.

Фото: Лидия Широнина M24.ru

Текст: Диана Мицкевич