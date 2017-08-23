Арт-маршрут: Питер Брейгель. Перевернутый мир в ARTPLAY

Предстоящие три года с 2018 по 2020 объявлены в Европе Годами Фламандских мастеров — ​Питера Пауля Рубенса, Питера Брейгеля Старшего и Яна Ван Эйка. В это время на родине художников в Бельгии ожидаются выставки оригиналов их работ, фестивали современного искусства, а также другие мероприятия, посвященные юбилеям мастеров. И новая выставка «Брейгель. Перевернутый мир», открывающаяся 5 сентября в пространстве Центра дизайна ARTPLAY, предваряет старт программы Flemish Masters и станет главным событием этой общеевропейской кампании в России. Увидеть полотна Брейгеля Старшего в нашей стране пока можно только в мультимедийном формате. Ни одного оригинала художника в отечественных музеях нет.

Принято считать, что Питер появился на свет между 1525 и 1530 годами, путь художника начал в качестве подмастерья у живописца Питера Кука ван Альста. Полагают, что он лишь иногда изображал себя среди своих персонажей, однако подтверждений этому нет. Его портреты, выгравированные друзьями-художниками, не имеют сходства между собой. Последние годы жизни художника совпали с величайшими потрясениями в жизни Нидерландов — ​испанским правлением и зверствами герцога Альбы. Его картины отразили всё, что происходило в окружающей его действительности.

Брейгель скончался в Брюсселе 9 сентября 1569 года. На руках у его вдовы остались двое малолетних сыновей, Питер и Ян. Им было суждено продолжить династию художников Брейгелей и получить творческие псевдонимы Питер Брейгель Адский и Ян Брейгель Райский по излюбленным сюжетам каждого из них.

Картины Иеронима Босха произвели на Брейгеля глубочайшее впечатление. Брейгель заимствует у Босха инфернальную манеру изображения реальности и населяет свои полотна монстрами и химерами. Некоторые работы Брейгель даже подписывал Босхом. Однако позднее искусствоведы объясняли это чисто маркетинговыми целями — ​Босх на тот момент был уже очень популярен и так было проще продать картины.

В живописи Брейгеля четко прослеживается присущая его времени карнавальная эстетика — ​художник изображает искаженный, ненормальный мир, мир «наизнанку» — ​мир глупости. Глупостью в перевернутом мире средневекового народного праздника оказывалось любое отклонение от нормы: пьянство, обжорство, нищета, уродство, порочность, безликость, неблагочестие и т. д. Однако средневековый человек никогда не считал глупцом никого, кроме самого себя. И смеялся он всегда только над собой. Культура европейского карнавала всецело основана на самопародии. Яркими примерами карнавального творчества у Брейгеля можно назвать картины «Фламандские пословицы», «Битва Поста и Масленицы», «Слепые», «Страна лентяев», гравюры «Пиршество толстых» и «Пиршество тощих».

Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» создавалась в тесном сотрудничестве с офисом по туризму Фландрии и Брюсселя VISITFLANDERS, обеспечившей информационную поддержку проекта и контакт с музеями Бельгии, в которых хранится богатая коллекция оригиналов художника, большая часть которых будет представлена в мультимедийном формате на выставке в ARTPLAY. Для того, чтобы помочь зрителю по-настоящему погрузиться в творчество Брейгеля, организаторы выставки обратились к сторителлингу — ​в мультимедиа зале вы услышите истории о работах Брейгеля, рассказанные от первого лица.

В аванзале выставки на специальных тач-столах можно будет узнать больше о смыслах, зашифрованных в его картинах. Например, в подробностях рассмотреть картину Брейгеля «Фламандские пословицы» и узнать, что именно означают её странные персонажи и их действия, тем более, что у многих пословиц того времени нет аналогов в русском языке. Кроме того, в аванзале будет секция, посвященная современному искусству, где молодые художники рефлексируют на темы, волновавшие великого фламандца.

Новая мультимедийная выставка «Брейгель. Перевернутый мир» ждет гостей с 5 сентября 2017 по 31 января 2018 года в Центре дизайна ARTPLAY по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, вход 2А.

По данным пресс-службы проекта.