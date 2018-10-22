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Косметика и парфюмерия (503)
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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: "Праздник цветов" в Аптекарском огороде

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  • 22 Октября 201816:00
Сюжеты: Косметика и парфюмерия
В честь прощания с бабьим летом 26 октября в самых красивых и фотографируемых тропиках России в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт грандиозное Тропическое оперно-парфюмерное шоу "Праздник цветов" с концертом, премьерой одной из главных коллабораций в европейском искусстве в 2018 году и эксклюзивным мастер-классом по росписи флаконов.   В программе концерта — произведения великих французских, итальянских и немецких композиторов. В центре внимания — дуэт как разговор двух любящих сердец. Яркие, нежные, страстные гимны цветам исполнят участники одного из лучших оперных дуэтов Москвы Open Opera project Мария Гриднева (сопрано) и Виталий Макаренко (баритон).       Знаменитый парфюмерный дом M.Micallef и именитый российско-швейцарский художник, автор арт-проекта мирового масштаба "Цветы. Впечатление" Алекс Долль представят лимитированную версию нежного аромата-бестселлера Ananda: эксклюзивный флакон выпущен в специальном издании с фирменным "цветочным" принтом Долля.         Известный во всем мире как символ эксклюзивной французской парфюмерии высочайшего класса, Дом M.Micallef был основан в Грассе в 1996 году. В настоящее время бренд представлен в 75 странах на полках 900 магазинов, включая роскошные бутики в Восточной Европе и Азии, а также на Ближнем Востоке, где марке сопутствует впечатляющий успех.      В окружении огромных пальм, лесов, магнолий, азалий, цитрусовых глава парфюмерного дома Мартин Микаллеф лично представит плод творческого союза с ярчайшим представителем молодого поколения художников Алексом Доллем.

 

  За роялем — Александр Соколов, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей.   

 

В роли конферансье выступит Алекс Долль.      Гости "Праздника цветов" смогут бесплатно посетить мастер-класс Алекса Долля по росписи парфюмерных флаконов.   Зрителей ждут приятные сюрпризы.   Начало — в 20.00.   Билеты в продаже www.hortus.ru   В стоимость билета включено посещение всех выставок и экспозиций в саду.   Проект 'Alex Doll & M.Micallef' — уникальный творческий тандем знаменитого парфюмерного дома и молодого талантливого художника — это одна из самых ярких коллабораций 2018 года в сфере европейского искусства. Аромат Ananda – это жемчужина коллекции парфюмерного дома M.Micallef, которая считается визиткой бренда. С языка хинди слово ananda переводится как "абсолютное блаженство", что в полной мере характеризует философию аромата. Ananda сбалансирована и логична, сладка и притягательна, нежна и гипнотична. Аромат воплощает собой истинную женственность и утонченность.     Алекс Долль посвятил цветам всё своё творчество — его авторский проект "Цветы. Впечатление" объединил в себе живопись, музыку и танец. Алекс воплощает свои концептуальные творческие идеи в стилях экспрессионизм, импрессионизм и романтизм, создавая неординарные художественные работы, получившие высокое признание критиков не только в России, но и в Европе. Живопись Алекса получила высокое признание среди европейских коллекционеров и ценителей современного искусства в высшем свете Швейцарии, Германии, Лихтенштейна. Параллельно с работой над специальным проектом с Мартин Микаллеф, Алекс выставляет свои работы в Национальном музее княжества Лихтенштейн. Является почётным академиком Российской академии художеств и самым молодым кавалером ордена "За служение искусству".   Проект включает в себя живописную серию стилизованных цветов, которые образуют новый уникальный орнамент. Цветами художник расписал не только холсты, но и скульптуры животных, манекен с Недели моды в Милане, швейцарское шале из музея Swissminiatur, Йорика в Театре С.А.Д. в "Аптекарском огороде" и многие другие объекты, ставшие произведениями искусства.         Также в проекте представлен видеоперформанс: артист Staatsballett Berlin Александр Абдукаримов, тело которого расписано цветами Алекса Долля, выражает в танце эмоции цветка.    Проект Алекса Долля "Цветы. Впечатление" – это целый мир бесконечного расцвета эмоций, гармонии и красоты, где цветок – символ зыбкости всего преходящего, благодаря которому, в целом, приходит понимание того, что мир надо беречь.      По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".   
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