Арт-маршрут: "Праздник цветов" в Аптекарском огороде

За роялем — Александр Соколов, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей.
В роли конферансье выступит Алекс Долль. Гости "Праздника цветов" смогут бесплатно посетить мастер-класс Алекса Долля по росписи парфюмерных флаконов. Зрителей ждут приятные сюрпризы. Начало — в 20.00. Билеты в продаже www.hortus.ru В стоимость билета включено посещение всех выставок и экспозиций в саду. Проект 'Alex Doll & M.Micallef' — уникальный творческий тандем знаменитого парфюмерного дома и молодого талантливого художника — это одна из самых ярких коллабораций 2018 года в сфере европейского искусства. Аромат Ananda – это жемчужина коллекции парфюмерного дома M.Micallef, которая считается визиткой бренда. С языка хинди слово ananda переводится как "абсолютное блаженство", что в полной мере характеризует философию аромата. Ananda сбалансирована и логична, сладка и притягательна, нежна и гипнотична. Аромат воплощает собой истинную женственность и утонченность. Алекс Долль посвятил цветам всё своё творчество — его авторский проект "Цветы. Впечатление" объединил в себе живопись, музыку и танец. Алекс воплощает свои концептуальные творческие идеи в стилях экспрессионизм, импрессионизм и романтизм, создавая неординарные художественные работы, получившие высокое признание критиков не только в России, но и в Европе. Живопись Алекса получила высокое признание среди европейских коллекционеров и ценителей современного искусства в высшем свете Швейцарии, Германии, Лихтенштейна. Параллельно с работой над специальным проектом с Мартин Микаллеф, Алекс выставляет свои работы в Национальном музее княжества Лихтенштейн. Является почётным академиком Российской академии художеств и самым молодым кавалером ордена "За служение искусству". Проект включает в себя живописную серию стилизованных цветов, которые образуют новый уникальный орнамент. Цветами художник расписал не только холсты, но и скульптуры животных, манекен с Недели моды в Милане, швейцарское шале из музея Swissminiatur, Йорика в Театре С.А.Д. в "Аптекарском огороде" и многие другие объекты, ставшие произведениями искусства. Также в проекте представлен видеоперформанс: артист Staatsballett Berlin Александр Абдукаримов, тело которого расписано цветами Алекса Долля, выражает в танце эмоции цветка. Проект Алекса Долля "Цветы. Впечатление" – это целый мир бесконечного расцвета эмоций, гармонии и красоты, где цветок – символ зыбкости всего преходящего, благодаря которому, в целом, приходит понимание того, что мир надо беречь. По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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