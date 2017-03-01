Арт-маршрут: "Прогноз погоды" Елены Утенковой

Всего четыре дня в галерее ЭКСПО-88 гостит художественный "Прогноз погоды" Елены Утенковой - очень атмосферная выставка картин, глядя на которые чувствуешь малейшее дуновение весеннего ветра, первое тепло солнечных лучиков и влажный воздух марта.

Сама описывая свои пейзажи, художница уверена, что весна все равно приходит - не следуя, а вопреки прогнозам погоды и от ее тайного присутствия меняется воздух, - становится чище, прозрачнее, как будто весь пейзаж, как оконное стекло промыли водой и протерли старыми газетами.....

Нежные, акварельные краски на холстах Елены передают настроение того момента, когда природа еще только готовится к рассвету - вокруг еще морозно и серо, но где-то уже тают вешние воды и приходит долгожданное тепло.

Такие простые и в то же время такие загадочные сюжеты "Прогноза погоды" напоминают саму жизнь, переменчивую и полную самых разнообразных сюрпризов!

Лиричная выставка картин Елены Утенковой ждет гостей до 4 марта в галерее ЭКСПО-88 по адресу ул. Забелина, 1\9. Вход свободный.

Автор: Диана Мицкевич