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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: "Прогноз погоды" Елены Утенковой

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  • 01 Марта 201715:47

Всего четыре дня в галерее ЭКСПО-88 гостит художественный "Прогноз погоды" Елены Утенковой - очень атмосферная выставка картин, глядя на которые чувствуешь малейшее дуновение весеннего ветра, первое тепло солнечных лучиков и влажный воздух марта. 

Сама описывая свои пейзажи, художница уверена, что весна все равно приходит - не следуя, а вопреки прогнозам погоды и от ее тайного присутствия меняется воздух, - становится чище, прозрачнее, как будто весь пейзаж, как оконное стекло промыли водой и протерли старыми газетами..... 

Нежные, акварельные краски на холстах Елены передают настроение того момента, когда природа еще только готовится к рассвету - вокруг еще морозно и серо, но где-то уже тают вешние воды и приходит долгожданное тепло.

Такие простые и в то же время такие загадочные сюжеты "Прогноза погоды" напоминают саму жизнь, переменчивую и полную самых разнообразных сюрпризов!

Лиричная выставка картин Елены Утенковой ждет гостей до 4 марта в галерее ЭКСПО-88 по адресу ул. Забелина, 1\9. Вход свободный.

Автор: Диана Мицкевич

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