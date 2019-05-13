Арт-маршрут: "ПУШКИН - ФЕСТ" в Новой Опере

С 6 по 9 июня 2019 года Московский театр Новая Опера имени Е.В. Колобова представляет проект «Пушкин — ФЕСТ», посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергее­вича Пушкина (1799–1837). Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Идея фестиваля — погружение не только в творчество Пушкина, но и в мир поэта в широком смысле слова, в атмосферу пушкинского времени и музыкально-поэтическую атмосферу, вызванную и вдохновленную гением Пушкина. Вот почему «Пушкин — ФЕСТ» — это и события академической музыки (оперы, вечера с симфоническим оркестром и т.д), и концерты на открытом воздухе, образовательные интерактивные программы для детей и взрослых, перформансы, мастер-классы для взрослых и детей.

Центральные события «академической» части фестиваля пройдут на площадках Новой Оперы.

6 июня 19:00 П.И. Чайковский «Евгений Онегин», дирижер Андрей Лебедев (Основная сцена)

7 июня 19:00 Премьера. К. Боярский «Пушкин», дирижер Ян Латам-Кёниг(Основная сцена)

8 июня 14:00 «К. Боярский. Романсы», концерт солистов театра (Зеркальное фойе)

8 июня 19:00 «Солнечный мир А.С. Пушкина», Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, артист-чтец Павел Любимцев (Основная сцена)



В программу фестиваля войдут спектакли Московского драматического театра «Сфера», которые пройдут на Основной сцене театра.

6 июня 19:00 «Нездешний вечер»

8 июня 18:00 А. Платонов «Ученик Лицея»



В выходные дни, 8 и 9 июня, с 12 до 22 часов площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж». Вход свободный.

8 ИЮНЯ

12:00–13:30 М.И. Глинка «Руслан и Людмила», Новая Опера, дирижер Андрей Лебедев (Большая сцена)

13:30–14:30 Спектакль «Сказки А.С. Пушкина» («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке»), Московский драматический театр художественной публицистики (Малая сцена)

15:00–16:30 Музыкально-поэтическое представление «Евгений Онегин»(музыка С.С. Прокофьева к спектаклю А.Я. Таирова), оркестр театра Новая Опера, дирижер Юрий Медяник, чтец — заслуженный артист России Дмитрий Дюжев (Большая сцена)

17:45–18:45 Сцены из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова, Камерный оперный театр-содружество «Гомер» (Большая сцена)

19:00–19:45 Н.А. Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери», Камерный оперный театр-содружество «Гомер» (Малая сцена)

20:00–22:00 Спектакль «Наш Пушкин», Московский драматический театр «Бенефис» (Большая сцена)

12:00–19:00 Показ бальных танцев эпохи А.С. Пушкина с проведением мастер-классов (Беседка №1)

12:00–21:00 Мастер-класс по гончарному мастерству (Беседка №2)

12:00–21:00 Выступления исполнителей бардовской песни (Сцена для бардов)

12:00–21:00 Реконструкция пушкинской эпохи (активные игры, уроки фехтования (Площадка для фехтования)

12:00–19:00 Мастер-классы (Павильон для мастер-классов)



9 ИЮНЯ

12:00–13:00 «Сказка о царе Салтане», Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, чтец —народный артист России Виктор Никитин (Большая сцена)

13:15–14:15 «Любимые сказки А.С. Пушкина» («Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке»), Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, чтец — народный артист России Виктор Никитин (Большая сцена)

14:30–15:30 Литературный спектакль «Мой Пушкин», Театр «Мастерская Олега Буданкова» (Малая сцена)

15:45–17:15 Концерт Московского камерного оркестра Центра Павла Слободкина (Большая сцена)

17:00–18:00 Музыкально-литературный спектакль «Пушкин. Женщины», Театр «Мастерская Олега Буданкова» (Малая сцена)

18:00–19:20 Пушкин + «Евгений Онегин» (музыкально-поэтические чтения), Электротеатр «Станиславский» (Большая сцена)

19:30–20:30 Концерт Российско-японского дуэта «Kokoro» (Малая сцена)

19:45–20:30 Литературный спектакль «Барышня-крестьянка», Театр «Мастерская Олега Буданкова» (Беседка №1)

20:30–22:00 Спектакль «Метель», Театр Исторической Реконструкции (Большая сцена)

12:00–19:00 Показ бальных танцев эпохи А.С. Пушкина с проведением мастер-классов (Беседка №1)

12:00–21:00 Мастер-класс по гончарному мастерству (Беседка №2)

12:00–21:00 Выступления исполнителей бардовской песни (Сцена для бардов)

12:00–21:00 Реконструкция пушкинской эпохи (активные игры, уроки фехтования (Площадка для фехтования)

12:00–19:00 Мастер-классы (Павильон для мастер-классов)

По данным пресс-службы проекта.