Арт-маршрут: "Репетиция весны" в Аптекарскои огороде

"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя. Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает хитрая методика под названием"выгонка": для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым онипросыпаются и зацветают в любое запланированное время. "Выгонка" требует от садовода знаний и сноровки.
В честь открытия выставки 23 февраля в 19.00 — Тропический концерт "Романтики в саду. От Шуберта до Шопена" с шедеврами эпохи романтизма на духовых и струнных в исполнении музыкантов из известного консорциума Simple Music посреди пальм, цветущих цитрусовых, фейхоа и исторических фасадов. Анонс других Тропических концертов недели: ⠀ 🌴21 февраля - мировые рок-хиты Queen, Nirvana, Metallica, Scorpions на виолончелях в изысканной аранжировке группы Limoncello. ⠀ 🌴22 февраля экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер-Грановская исполнит мировые хиты в сопровождении живого оркестра. Уникальные аранжировки + необычная вокальная подача. ⠀⠀ 🌴24 февраля — концерт "Сказки Востока" с чарующими экзотическими мелодиями на хрустальной арфе, дудуке и других редких инструментах + фламенко в исполнении 'Suffiks'. ⠀ 🌴28 февраля - знаменитая Линда в тропиках! Акустический концерт-презентация песни и клипа "Трещины" в последний день зимы.
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм: — В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые чёрные в мире "Королева Ночи", роскошные попугайные и поразительные "Зомби". Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Гости смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают всю Рассадную оранжерею.
Кроме того, будет много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне всяких сомнений, сюрпризы. Ближе к финалу выставки, возможно, мы устроим какую-нибудь приятную акцию с раздачей цветов.
До апреля в "Аптекарском огороде" проходит крупнейший в стране фестиваль орхидей "Тропическая зима". По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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