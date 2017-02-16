Арт-маршрут: "Репетиция весны" в Аптекарском огороде

С 23 февраля до 19 марта 2017 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт III ежегодная выставка цветов "Репетиция весны" с Масленичной ярмаркой ремесленных продуктов, сырными мастер-классами и дегустацией пирогов, хлебов на натуральных заквасках, крафтовых сыров, молочных десертов, морсов и глинтвейна.

Более 8 тысяч тюльпанов, нарциссы, крокусы, гиацинты, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня и прочие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны. Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает специальная методика под названием "выгонка": для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают раньше.

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма в этом году гости увидят в два раза больше сортов тюльпанов, чем в прошлом, включая редкие, новые и самые чёрные в мире "Королева Ночи". Всего на выставке представят более 300 сортов луковичных растений. Посетители смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают оранжерею.

А с 23 по 26 февраля и 8,11,12,18 19 марта кафе-пекарня "Райский пирожок" и сырная лавка "МарКа" приглашают гостей "Аптекарского огорода" на ярмарку ремесленных продуктов с дегустацией сыров, пирогов, хлебов, десертов, морсов, глинтвейна. Мастера-сыроделы представят крафтовые Грюйер, Бри, Белпер, Пор салю, авторские "Етти", "Леший" и другие сыры, а также десерты из натуральных молочных продуктов. Начинки пирогов будут каждый день меняться. Вкусные угощения, приготовленные с любовью, не оставят никого равнодушным!

В выходные дни и праздники в "Аптекарском огороде" будут проходить бесплатные мастер-классы по сыроделию и профессиональные сессии для сыроваров России от Школы сыроделов "МарКа". Ведущий сыродел России Марина Каманина и ее коллеги поделятся своим опытом приготовления ремесленного сыра с посетителями сада. Марина Каманина — лауреат национальной премии имени Петра Столыпина "Аграрная элита России-2016" в номинации "Развитие импортозамещения сыров и молочной продукции в России". По словам организаторов, она делает лучшие итальянские и французские сыры в нашей стране.

Кстати, в 2016 году был побит абсолютный рекорд посещаемости "Репетиции весны" — 8 марта выставку посетили более 6800 человек. На протяжении праздников в саду выстраивались огромные очереди — как в кассу, так и в Рассадную оранжерею. Пользователи социальных сетей окрестили очередь на "Репетицию весны" реинкарнацией известной "очереди на Серова". В день закрытия выставки провели Тыквенную Масленицу — ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артём Паршин торжественно вскрыл 30-килограммовую тыкву сорта 'Atlantic Giant', семена и мякоть которой были подарены посетителям.

А каким станет финал III "Репетиции весны" — большой сюрприз!

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".