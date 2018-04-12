Арт-маршрут: ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day»

22 апреля Москва превратится в передвижную выставку раритетных Chevrolet, Chrysler, Cadillac; фешенебельных Mercedes-Benz, Rolls-Royce; легендарных советских Побед, первых Москвичей, Запорожцев и других коллекционных моделей - в самом сердце города, в Театральном проезде состоится ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day», организованное «Ингосстрах Exclusive» совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА)!

В гонке примут участие автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года. Для «автоветеранов» до 1949 года выпуска будет проведен отдельный зачет.

«Ценим вашу страсть» - слоган ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day». Дресс-код для экипажа - Double Dress Code in Red . Каждой паре необходимо подобрать наряд в одном стиле и дополнить его красным. Цвет страсти должен присутствовать в разных элементах образа: от одежды до аксессуаров.

В программе ретро-ралли:

C 09:30 до 12:00 – сбор гостей и участников у гостиницы «Метрополь» (Театральный проезд, д. 2). В ралли примут участие: Chevrolet Corvette 1960 года выпуска, Чайка ГАЗ 13 1975 г., BMW 503 1960 г., Studebaker Golden hawk 1957 г., Chevrolet Corvette 1970 г., Renault EF 1914 г., Chevrolet Corvette 1967 г., Ford Mustang Shelby 1967 г., ГАЗ 20 М/ Победа 1953 г., Mercedes Benz / SL 23 1965 г., Мерседес-Бенц 220 SEV 1967 г. Все автомобили предварительно пройдут техническую инспекцию и проверку на соответствие требованиям ПДД.

В 12:30 - старт гонки. Порядка 50 экипажей отправятся в путешествие по проспектам, бульварам, набережным и переулкам Москвы. Маршрут ралли держится в строгом секрете, до самого старта. Главная задача участников – показать пример культурного вождения. В этом году традиционные соревнования штурманов будут дополнены соревнованиями по слалому водителей.

В 19:30 - церемония награждения победителей. В честь в честь 10-летия «ИНГОССТРАХ Exclusive» участников ралли ждут эксклюзивные памятные подарки. А главным призом станет Недельный тур на двоих на остров Сардиния в курортный комплекс «Forte Village Resort» 5*.

*Ответственность водителей, участвующих в «Ингосстрах Exclusive Classic Day», будет застрахована организатором в рамках программы ОСАГО и ДСАГО на весь сезон ралли классических автомобилей с 21.04.18 г. по 20.10.18 г. Специально для ценителей легендарных машин разработан продукт «Ретромобиль», призванный обеспечивать надежную защиту и учитывать все пожелания владельцев уникальных коллекционных автомобилей.

По данным пресс-службы проекта.