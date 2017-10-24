Арт-маршрут: «Революция или эволюция» в Музее Моды

С 26 октября по 31 ноября в Музейно-выставочном центре "Музей Моды" пройдет выставка посвященная изменениям и трансформации женского образа на протяжении XIX–XXI веков. Открывать проект будет директор Музея Моды Оксана Фёдорова.

В 2017 году мы вспоминаем и оцениваем важную для России дату — 100-летие октябрьской революции, в результате которой произошёл самый глобальный за всю историю нашей страны слом систем — политической, экономической, социальной. Не могла остаться в стороне и мода.

На выставке представлены оригинальные наряды и аксессуары XIX–XXI веков из фондов Музея Моды, а также из частных собраний, на примере которых посетителям предлагается проследить за трансформацией женского образа с конца XIX до начала XXI столетия и найти параллели между одеждой и аксессуарами прошлого и настоящего, увидеть цикличность моды и поразмышлять, как общественные изменения и смена политического вектора отражаются на городском костюме.

Куратор проекта: Полина Уханова (начальник выставочного отдела МВЦ "Музей Моды")

В рамках выставки запланирована насыщенная культурно-образовательная программа, в том числе, серия лекций об истории моды.

По данным пресс-службы Музея Моды.