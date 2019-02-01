Арт-маршрут: романтичный февраль в Аптекарском огороде

В феврале творческая команда Аптекарского огорода приготовила для нас множество красивых сюрпризов: с 1 февраля, в честь Дня всех влюбленных, тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты до 1 часа ночи впервые в более чем 312-летней истории — с четверга до субботы включительно. Если ночной режим посещения окажется успешным, его введут на постоянной основе.





Кроме того, вечером посреди тысяч орхидей, бананов, хищных растений, лиан, ананасов, кофе, папайи и монстер будет играть музыка, которая приятно удивит гостей сада.





Ночное посещение экзотических сокровищ "Аптекарского огорода" — это доступ в историческую Пальмовую и Викторную оранжереи по сниженной цене 50 рублей с 20.00 до 1.00 (стандартная стоимость билета в сад — 300 рублей, льготная — 200 рублей).





Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм приглашает:



— Наш сад с его Тропическими концертами, спектаклями, выставками, фестивалями — один из главных культурных центров Москвы. По многочисленным просьбам посетителей, которые мы получали последние годы, мы наконец-то приняли решение ввести ночной режим работы тропиков. Для настоящих романтиков!



Помимо этого, с 1 февраля в "Аптекарском огороде" будут проходить Музыкальные вечера — живые выступления артистов в самых разнообразных жанрах по вторникам, средам и пятницам.



14 февраля — Тропический концерт-эксперимент с любовными дуэтами Моцарта, Чайковского и других великих композиторов в честь Дня всех влюблённых в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" посреди пальм.





Ведущие солисты Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев подарят зрителям сказочно романтичный и познавательный вечер.



Это и концерт, и лекция, и разговор со зрителем в окружении магнолий, камелий, агав и фейхоа.





Дуэт — искусство тонкое.



И в жизни, и на сцене дуэт — это умение слышать и чувствовать партнера, готовность вместе бороться с трудностями. Будь то придуманная режиссером сложная мизансцена или забытый от волнения текст.



Как работать в паре? Как создать удачный тандем? С какими сложностями сталкиваются вокалисты?



Ответят звёзды.



Артисты:



Дмитрий Зуев — С сезона 2006 / 07 солист-стажер Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, ведущий солист оперной труппы МАМТ, приглашенный солист Мариинского театра.



Наталья Петрожицкая — Солистка оперной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко с 2006 года.





За фортепиано – пианист Павел Коновалов



ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Тысячи редчайших орхидей со всего света, банановые заросли, шоколадные деревья, ароматные кактусы, зверята - концерт пройдет на крупнейшем в России Фестивале орхидей и хищных растений в "Аптекарском огороде".



Место проведения — Субтропическая оранжерея XVIII века.





Волшебный зоопарк появился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" — посетители могут увидеть оленей, зайца, медведя, диких кошек и других светящихся зверей на главном входе. Новая экспозиция мгновенно обрела популярность у посетителей сада — фотографии на фоне животных стали хитами социальных сетей.



А ещё в феврале нас ждёт выставка невероятно экспрессивной живописи "Эмоция цвета" открылась в холле Храма флоры и искусства в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".



"Сад", "С букетом", "Жизнь", "Боль", "Медуза", "Ангел" — более 20-ти полотен авторства загадочного художника Рахима можно увидеть в холле оранжерейного комплекса до 22 февраля включительно.

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".