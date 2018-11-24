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Рождество и Новый год (327)
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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: Рождественская ярмарка в "Аптекарском огороде"

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  • 24 Ноября 201811:41
Сюжеты: Рождество и Новый год
24 ноября, за месяц до открытия крупнейшего в России Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима", в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые в его более чем 312-летней истории откроется грандиозная Рождественская ярмарка с вкусными лакомствами, напитками, новогодними подарками и сувенирами, ёлочным базаром, выступлениями артистов, благотворительными мероприятиями, конкурсами и многим другим.     Вокруг всего "Аптекарского огорода" вырастет волшебное новогоднее царство с заснеженными рождественскими домиками, яркими огнями, чудесной музыкой и праздничной атмосферой тепла, любви и веселья.   В окнах каждого ярмарочного домика — тёплый свет, аппетитные ароматы, добрые улыбки, красочные дары Рождества и Нового года, гостеприимство, домашний уют.   Рождественская ярмарка в саду станет главным местом притяжения жителей и гостей столицы.   Что ждёт гостей? Вкуснейшие напитки — глинтвейн, пунш, ягодный чай, конфеты, шоколад, наборы полезных фруктовых чипсов, рождественские и новогодние подарки, ёлочные игрушки, магниты, шарфы и бесконечное множество приятных сюрпризов.   В день открытия 24 ноября — подарки и сюрпризы с утра до вечера + скидка 10% на всю продукцию до 14.00.       В 20.00 — Тропический концерт "Магия" с диско, соулом, эклектичным попом и фанком в исполнении ансамбля Secret Atelier и звезды шоу "Голос" Светланы Жаворонковой в самых красивых джунглях России, закрытых для обычного посещения.   Время работы ярмарки: в выходные и праздники — с 10.00 до 21.00, в будни — с 13.00 до 20.00.   Ёлочный базар с эффектными, необычными и уютными деревьями откроется в 20-х числах декабря — вместе с Фестивалем "Тропическая зима". Каждый сможет найти ту самую ёлку, которая сделает его праздник сказочным.       В суперпраздничной ярмарочной программе — выступления артистов, благотворительные мероприятия, конкурсы и розыгрыши.     Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм:   — Рождественская ярмарка в "Аптекарском огороде" станет эпицентром жизни на Главном входе в сад и в Мещанском районе в целом! Наша главная задача — создать атмосферу праздника и островок радости для москвичей и гостей столицы. Создать семейную традицию, которую жители города будут с нетерпением ждать каждый год! Мы согреем всех вкусными горячими рождественскими напитками, подарим возможность приобрести новогодние подарки для друзей и близких и оставим теплые воспоминания с желанием возвращаться на рождественскую ярмарку в "Аптекарском огороде" снова и снова!       Рождественская ярмарка продлится как минимум до 13 января 2019 года.     По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". 
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