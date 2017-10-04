Арт-маршрут: "Шедевры немого кино" в Тапёрском клубе

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" готовит новый сюрприз - музыкальный кинофестиваль "Шедевры немого кино"! 15, 19, 22, 26 и 29 октября в единственном в России Центре импровизационной музыки "Тапёрский клуб" под руководством пианиста, импровизатора и композитора Филиппа Чельцова пройдут камерные вечера, посвящённые лучшим мировым и российским работам немого кино.

Главное направление Клуба - музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени и возрождение тапёрского искусства в России. Благодаря необычным и максимально разнообразным музыкальным решениям тапёра Филиппа Чельцова, музыка будет не только иллюстрировать происходящее на экране на уникальном рояле XIX века, но и создавать подлинную атмосферу фильма, подчеркивая его стиль и своеобразие.

Начало — в 20.00. С участием кинокритиков и вкусной кухней.

Билеты можно приобрести онлайн на www.hortus.ru и в кассе "Аптекарского огорода".

До встречи в царстве Великого немого!

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".