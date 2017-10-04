Арт-маршрут: "Шедевры немого кино" в Тапёрском клубе

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" готовит новый сюрприз - музыкальный кинофестиваль "Шедевры немого кино"! 15, 19, 22, 26 и 29 октября в единственном в России Центре импровизационной музыки "Тапёрский клуб" под руководством пианиста, импровизатора и композитора Филиппа Чельцова пройдут камерные вечера, посвящённые лучшим мировым и российским работам немого кино.
Главное направление Клуба - музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени и возрождение тапёрского искусства в России. Благодаря необычным и максимально разнообразным музыкальным решениям тапёра Филиппа Чельцова, музыка будет не только иллюстрировать происходящее на экране на уникальном рояле XIX века, но и создавать подлинную атмосферу фильма, подчеркивая его стиль и своеобразие.
Директор "Аптекарского огорода" и автор идеи Алексей Ретеюм уверен в успехе нового проекта:
— Основная цель нашего "Тапёрского клуба" — возрождение искусства музыкальной импровизации с двумя важными, но исторически частично утраченными качествами: высоким художественным уровнем, не уступающим "обычной", записанной музыке, и стилистическим разнообразием, не ограничивающимся джазом и смежными жанрами.
Ключевое направление Центра — тапёрское искусство, то есть цельное и высокохудожественное живое музыкальное сопровождение шедевров немого кино.
Мероприятия будут проходить в камерной клубной атмосфере, благодаря которой и достигается необходимый для импровизационной музыки контакт исполнителей с публикой.
Благодаря мобильной сценической площадке, для получения самых интересных и ярких акустических эффектов мы сможем по-разному располагать инструменты и исполнителей. К примеру, рояль и пианино, поставленные по обоим краям зрительного зала для фортепианных дуэтов, позволят добиться практически недостижимого в обычном зале стереоэффекта — зрители буквально попадут "внутрь" музыки и смогут насладиться максимально глубоким погружением в музыкальную ткань.
Отдельно стоит отметить инструмент, который будет участвовать в кинопоказах и музыкальных вечерах – это коллекционный рояль конца XIX века. Аутентичный инструмент для сопровождения немого кино!
В основе кинопрограммы Центра — дореволюционное российское и советское немое кино: фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова, Л. Кулешова, Б. Барнета, Д. Вертова и т. д., а также шедевры мирового немого кинематографа. Особенность вечеров — стилистически достоверная уникальная высокохудожественная музыкальная составляющая, которая отсылает нас к лучшим образцам подлинного тапёрского искусства начала XX века.
В планах деятельности Центра — фестиваль-конкурс тапёров, мастер-классы по сопровождению немых фильмов, гастроли знаменитых таперов России и мира, а также разнообразные музыкальные и музыкально-театральные проекты, связанные с искусством эпохи немого кино (вечера салонной музыки, музыкальные ревю, музыкально-литературные программы).
Расписание киноконцертов в рамках фестиваля "Шедевры немого кино" на октябрь 2017:
15 вс "Процесс о трёх миллионах" (1926, Яков Протазанов)
Яркая, захватывающая, эксцентрическая комедия с оттенками криминального детектива. Одна из самых ярких режиссерских работ столпа советской кинорежиссуры Якова Протазанова в жанре эксцентрической комедии. В центральных ролях – выдающиеся советские актёры Анатолий Кторов, Михаил Климов и Игорь Ильинский, известный современному зрителю по роли Огурцова в фильме Э. Рязанова "Карнавальная ночь".
19 чт "Дом на Трубной" (1928, Борис Барнет)
Невероятно красивый фильм о жизни Москвы в годы НЭПа, которую Борис Барнет показывает почти со всех возможных сторон: здесь и невероятной красоты панорамы города, и быт многоквартирного дома конца 1920-ых годов, и самодеятельный спектакль в клубе, и многое ещё!
22 вс "Люди в воскресенье" (1930, Р. Сьодмак и Э. Ульмер)
Первая иностранная картина в программе "Тапёрского клуба" - одна из легенд мирового кинематографа. "Люди в воскресенье" — маленькое чудо, родившееся на стыке игрового и документального кино, в котором четверо молодых людей – два парня и две девушки – как и тысячи других, едут отдыхать на озеро в летний воскресный день. Но сколько невероятных моментов, ощущений и откровений заключает в себе эта, на первый взгляд, обыденная поездка!
26 чт "Третья Мещанская" (1927, Абрам Роом)
Фильм-легенда, не нуждающийся в представлении. История о двух молодых людях и одной девушке, живших в одной квартире в период обновления "быта и всех его деталей". Ироничная, гротескная и вместе с тем невероятно тонкая картина о человеческих взаимоотношениях, которая неизменно заставляет зрителя улыбаться и даже смеяться до слёз, то и дело напоминая ему нашу сегодняшнюю, также "обновляемую" жизнь.
29 вс "Моя бабушка" (1929, Котэ Микаберидзе)
Сатирический гротеск, одна из жемчужин богатой на шедевры, но до неприличия малоизвестной грузинской немой кинематографии. Фильм, запрещённый во время создания как "антисоветская картина", и оживший ближе к концу XX века как картина хотя и не "просоветская", но, безусловно, прекрасная.
Начало — в 20.00. С участием кинокритиков и вкусной кухней.
Билеты можно приобрести онлайн на www.hortus.ru и в кассе "Аптекарского огорода".
Центр импровизационной музыки "Тапёрский клуб" расположен в здании главного входа в "Аптекарский огород" (проспект Мира, 26/1, минус 2 этаж).
До встречи в царстве Великого немого!
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.