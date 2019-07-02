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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: «Смирение и страсть европейского барокко» в Аптекарском огороде

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  • 02 Июля 201915:05
4 июля в цветущем Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет зрелищный концерт музыки эпохи барокко «Смирение и страсть европейского барокко» — на водной глади Зеркального канала с японскими карпами кои и золотыми карасями.  

Ансамбль 'Gnessin Baroque' исполнит итальянскую, французскую и немецкую музыку XVII — XVIII веков на старинных инструментах.

  Концерт-путешествие с ансамблем исторического музицирования в те времена, когда ещё не было концертных залов. Сцена с музыкантами, словно сошедшими со средневековых гравюр, будет располагаться посередине пруда, а зрители на живописном берегу смогут насладиться музыкой прошедших столетий в роскошном антураже цветущего сада.

 

  В программе:   Джованни Антонио Пандольфи Меалли (1630 – 1670). Соната ми минор Антонио Бертали (1605 – 1669). «Чакона» До мажор Генрих Игнац Франц фон Бибер (1644 – 1704). Соната ми минор Иоганн Генрих Шмельцер (1623 – 1680). Соната Ре мажор Алессандро Страделла (между 1639 и 1644 – 1682). Трио-соната ре минор Жан-Батист Барьер (1707 – 1747). Трио-соната ре минор Арканджело Корелли (1653 – 1713). Соната ре мажор, «Фолия»   Ансамбль Gnessin Baroque:

 

  Ольга Мартынова — клавесин     Марина Катаржнова — барочная скрипка  

 

Август Крепак — барочная виолончель     Музыканты давно играют вместе в различных проектах, но в новом ансамбле их объединила знаменитая московская школа имени Гнесиных, выпускниками или преподавателями которой все они являются.

 

 

  За 3 года своего существования ансамбль сыграл более 40 концертов, проходящих с неизменными аншлагами. В репертуаре коллектива несколько разных по времени и происхождению программ — от самого раннего итальянского барокко, стоящего практически на стыке с музыкой эпохи Ренессанса, до позднего немецкого и французского барокко, граничащего по времени с венским классицизмом. Также ансамбль исполняет авангардную музыку.   'Gnessin Baroque' — резиденты органного зала Дома на Знаменке в Москве.   Начало — в 21:00.

 

 

  Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».   Билеты в продаже в кассах сада и онлайн www.hortus.ru 

 

 

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". 

 

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