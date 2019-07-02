Арт-маршрут: «Смирение и страсть европейского барокко» в Аптекарском огороде

4 июля в цветущем Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет зрелищный концерт музыки эпохи барокко «Смирение и страсть европейского барокко» — на водной глади Зеркального канала с японскими карпами кои и золотыми карасями.
Ансамбль 'Gnessin Baroque' исполнит итальянскую, французскую и немецкую музыку XVII — XVIII веков на старинных инструментах.
Концерт-путешествие с ансамблем исторического музицирования в те времена, когда ещё не было концертных залов. Сцена с музыкантами, словно сошедшими со средневековых гравюр, будет располагаться посередине пруда, а зрители на живописном берегу смогут насладиться музыкой прошедших столетий в роскошном антураже цветущего сада.
В программе:
Джованни Антонио Пандольфи Меалли (1630 – 1670). Соната ми минор
Антонио Бертали (1605 – 1669). «Чакона» До мажор
Генрих Игнац Франц фон Бибер (1644 – 1704). Соната ми минор
Иоганн Генрих Шмельцер (1623 – 1680). Соната Ре мажор
Алессандро Страделла (между 1639 и 1644 – 1682). Трио-соната ре минор
Жан-Батист Барьер (1707 – 1747). Трио-соната ре минор
Арканджело Корелли (1653 – 1713). Соната ре мажор, «Фолия»
Ансамбль Gnessin Baroque:
Ольга Мартынова — клавесин
Марина Катаржнова — барочная скрипка
Август Крепак — барочная виолончель
Музыканты давно играют вместе в различных проектах, но в новом ансамбле их объединила знаменитая московская школа имени Гнесиных, выпускниками или преподавателями которой все они являются.
За 3 года своего существования ансамбль сыграл более 40 концертов, проходящих с неизменными аншлагами. В репертуаре коллектива несколько разных по времени и происхождению программ — от самого раннего итальянского барокко, стоящего практически на стыке с музыкой эпохи Ренессанса, до позднего немецкого и французского барокко, граничащего по времени с венским классицизмом. Также ансамбль исполняет авангардную музыку.
'Gnessin Baroque' — резиденты органного зала Дома на Знаменке в Москве.
Начало — в 21:00.
Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Билеты в продаже в кассах сада и онлайн www.hortus.ru
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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