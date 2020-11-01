Арт-маршрут: «Старинные вышивки» в Музее Тропинина.

Музей В.А. Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева открывает выставку «Старинные вышивки».

В экспозиции будут представлены вышитые картины, каминные экраны, веера, кошельки, сумки, чернильные приборы.

Изобразительная и орнаментальная вышивка, вышивка жемчугом, бисером и стеклярусом – вещи XIX вв. из собрания Музея В.А. Тропинина и Фонда Александра Васильева. Древнейший вид прикладного искусства – вышивка – возник на Востоке.

Вышитые вещи присутствуют в виде изображений в старинных барельефах, фресках, скульптурах, дошедших до нас со времен древних цивилизаций, таких, как Китай, Индия, Месопотамия, Египет.

Если говорить о более близком нам времени, то, безусловно, родиной светской и нарядной вышивки, которая бытовала в России в XVIII – XIX веках, считалась Византия.

Но начиная с эпохи Петра I, дворянское общество в нашей стране увлеклось западно-европейскими рисунками для вышивок, придуманными во Франции и Германии. Само искусство вышивки можно разделить по технике исполнения на несколько разделов.

Первый – это вышивка шелком, часто в технике глади, второй – вышивка шерстью, а именно, гарусной нитью в технике креста или полукреста – то, что принято называть «берлинской работой». Третий раздел – это вышивка бисером, которая была особенно характерна в XVIII и XIX века.

«Основатель нашего Музея – советский коллекционер Феликс Вишневский – собирал не только живопись, но и шитье бисером, вышивку, старинную мебель.

Нам очень приятно представить публике изысканные произведения декоративно-прикладного искусства из фондов Музея Тропинина, и для нас особая радость сотрудничать в данном проекте с одним из ведущих коллекционеров нашего времени, историком моды Александром Васильевым» – подчеркнула Ольга Журавлева, директор Музея В.А. Тропинина.

Особое место в пространстве выставки занимают вышитые картины. Работа «Иаков узнает о смерти любимого сына Иосифа» повторяет популярные во второй половине XIX века литографии с картины французского живописца Шарля Антуана Куапеля на библейский сюжет. Подобные литографии часто публиковались в иллюстрированных Библиях.

Историк моды и коллекционер Александр Васильев представит ряд уникальных экспонатов, в том числе, вышитый портрет Александра I.

«Как коллекционер я начал собирать вышивки очень рано. Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекали вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары… Сегодня вышитые вещи составляют большую часть моей коллекции, которая сама по себе насчитывает около полумиллиона предметов одежды и аксессуаров.» – Александр Васильев, коллекционер, историк-искусствовед.

Для посетителей выставка будет работать с 31 октября по 17 января 2021 г.

По данным пресс-службы Музея В. А. Тропинина.