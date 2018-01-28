Арт-маршрут: «Страсти по Фрейду» в ARTPLAY

Что сказал бы Зигмунд Фрейд, если бы великие художники стали его пациентами?

10 февраля в ARTPLAY откроется новая мультимедийная выставки «Страсти по Фрейду», которая перенесет зрителя на «темную сторону» знаменитых художников. Посетители выставки увидят соблазнительную невинность и хладнокровное насилие, ужас рождения и радость смерти, тело как объект восхищения и желания и блуждания человеческого сознания вне тела. Безумная смесь современной музыки и классических полотен Эгона Шиле, Франсуа Буше, Эдгара Дега, Пьера Боннара и Наби, Обри Бердслей, Эдварда Мунка, Харменса Ван Рейна Рембранта, Франсиско Гойи, Петра Пауля Рубенса, Микеланджело Меризи да Караваджо, Густава Климта, Микеланджело Буанарроти, Тициана, Сандро Боттичелли, Себастьяно дель Пьомбо, Лукаса Кранаха, Генриха Фюссли, Адольфа и Вильяма Бурго поможет каждому открыть собственные бессознательные желания.

Несмотря на то, что сам Зигмунд Фрейд называл себя дилетантом в искусстве, исследованию этой темы он посвятил целую книгу – «Художник и фантазирование». Художественное произведение для Фрейда — прежде всего проявление бессознательного. Он пишет: «Мы должны почувствовать те аффекты художника, особое состояние его психики, то, что стимулировало его к творческому акту. (...) Может быть, великие творения искусства и не нуждаются в специальном анализе? И все же произведение должно допускать такой анализ, коль скоро оно является воздействующим на нас выражением намерений и душевных движений художника».

Интересны взгляды Фрейда на личность художника: художник отличается от обыкновенного человека силой внутренних влечений, которые подавляются реальностью, поэтому он, как невротик, обращается к миру фантазии, мечты, чтобы там найти замену неудовлетворенным желаниям. По Фрейду художник — это особая личность, некий сейсмограф эпохи, чувствительность которого заставляет его более остро, тонко ощущать конфликты культуры и нередко приводит его не только к бегству в алкоголизм, невроз, но даже к безумию. Однако, по мнению Фрейда, если невротик переселяется в нереальный мир фантазий, грез и маний, то художник благодаря своей высокоразвитой способности к сублимации переключает энергию низших влечений на художественную деятельность. Тем самым, как считает Фрейд, он избегает невроза и, более того, помогает своим зрителям, читателям, слушателям освободиться от их внутренних напряжений.

Выставка «Страсти по Фрейду» – это первый проект компании Artplay Media, который посвящен не отдельным художникам (Босху, Микеланджело или Ван Гогу), а теме – телесности и сексуальности. Выставка рассказывает о тех высоких чувствах и низких желаниях, которые присущи каждому человеку и показывает историю насилия и влечения через призму человеческого тела.

Проект исследует работы художников с помощью психоанализа, как это сделал Зигмундт Фрейд в своей работе «Художник и фантазирование». Эта история созвучна всем, кто влюбляется и расстается, кто проверят на прочность свои отношения и пытается найти границы своей сексуальности.

На этот раз создатели выставки не ограничились одним лишь переосмыслением работ старых мастеров. Специально для выставки были отсняты видео с участием контрмодельного агентства Lumpen, пропагандирующего неклассическую для индустрии модельную внешность. Эти видео станут частью мультимедийного контента. А в аванзале можно будет увидеть фотовыставку, рефлексирующую на тему телесности с участием тех же моделей.

В проекте «Страсти по Фрейду» нашлось место и современной российской литературе. В мультимедиа зале зрители услышат закадровый текст, состоящий из отрывков различных произведений Игоря Яркевича. Текст читает актер Театра Наций Владимир Еремин. Именно его голосом говорит Аль Пачино во всех фильмах, дублированных на русский.



Мультимедийная часть проекта разделена на 7 новелл: "Интро", "Невинность", "Любовь", "Насилие", "Плоть", "Смерть" и "Сон", каждая из которых исследует тему телесности по-своему.

Новая мультимедийная выставка #страстипофрейду открыта для посещения на территории Центра дизайна ARTPLAY с 10 февраля по 31 мая.

Подробности на официальном сайте www.dontbeafraid.ru

По данным пресс-службы проекта.