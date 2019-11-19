Арт-маршрут: "Тиражи Марка Шагала" в галерее "Роза Азора"

На выставке будет представлено более 50 листов тиражной графики из собрания аукционного дома “Pioner & Co”, а также уникальное издание книги (livre d’artiste) «Мертвые души» Н.В. Гоголя с иллюстрациями Марка Шагала. Они стали первой масштабной работой художника в жанре книжной иллюстрации: в 1923–1925 в Париже, по заказу Амбруаза Воллара, художник создал серию офортов.





Весь тираж был набран в 1927 г. парижским печатником Луи Фором. Но книга в то время осталась неизданной, что очень огорчило художника. Он отправил офорты в московскую Третьяковку, подписав: «Дарю Третьяковской галерее со всей моей любовью русского художника к своей родине эту серию из 96 гравюр, сделанных мною в 1923–25 гг. к «Мертвым душам» Гоголя для издателя Ambroise Vollard в Париже».





В июле 1939 г. Амбруаз Воллар трагически погиб в автокатастрофе, а вскоре началась Вторая Мировая война. Только в 1948 г., благодаря другому знаменитому издателю, Эжену Терьяду, приобретшему иллюстрации после смерти Воллара, двухтомник наконец вышел в свет. Тираж был небольшим — всего 368 экземпляров — и предназначался в основном для музеев и коллекционеров. Каждый экземпляр был напечатан на бумаге ручной выделки, собственноручно подписан и пронумерован живописцем, защищен от подделки водяным знаком «Ames Mortes». В том же году на Венецианской биеннале иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» получают Гран-при.



На выставке «Тиражи Марка Шагала» главным экспонатом будет экземпляр №64 этого редчайшего издания.



Сегодня полный цикл из 96 офортов есть только в трех музеях России и бывшего СССР. Первый — уже упомянутая Третьяковская галерея, второй — Эрмитаж, тоже получивший гравюры в дар от самого Шагала, но почти полвека спустя, в 1981 г. А в 1999 г. внучки художника, Белла и Мерет Мейер, передали еще один набор Музею Марка Шагала в Витебске.





Также будут представлены отдельные листы иллюстраций Шагала к поэме Гоголя и другие тиражные работы художника. В последний день выставки аукционный дом “Pioner & Co” проведет свои первые торги, часть выручки от которых будет направлена в фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР».

По данным пресс-службы проекта.