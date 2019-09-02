Арт-маршрут: томатный праздник в Аптекарском огороде
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02 Сентября 201910:33
8 сентября, в День города и в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени", в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт торжественное закрытие второго ежегодного "Сенсорного огорода" и подведение итогов проекта "Детская грядка".
Организатор праздника — торговая марка "Помидорка", при поддержке которой был заложен первый "Сенсорный огород" летом 2018 года.В программе — множество развлечений для взрослых и детей: аквагрим, шоу сладкой ваты, мастер-классы для детей по мыловарению и созданию леденцов, вкусный попкорн и лимонад-бар.
Кроме того, бренд-амбассадор ТМ "Помидорка", известный шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко проведеткулинарный мастер-класс по приготовлению блюд из томатов, а затем всех гостей ожидает лекция от селекционера томатов Любови Мязиной.
В течение двух месяцев посетители "Аптекарского огорода" наблюдали за тем, как растут различные сорта томатов: от традиционных до итальянских сортов, из которых делают итальянскую коллекцию ТМ "Помидорка". По мере созревания овощей специалисты Ботанического сада открывали грядки для посетителей, чтобы все желающие смогли попробовать различные сорта томатов на вкус.
В этом году одна из десяти грядок стала общественной — речь о "Детской грядке". В течение всего лета юные садоводы ухаживали за уникальными итальянским сортами томатов San Marzano под чутким руководством специалистов «Аптекарского огорода». 8 сентября в день закрытия «Сенсорного огорода» будут подведены итоги, и мы узнаем, у кого вырос самый большой и спелый томат.
Начало церемонии закрытия — 8 сентября в 11:00.
Адрес: Москва, Проспект Мира, д.26, стр. 1 – «Аптекарский огород»
Программа дня закрытия "Сенсорного огорода":
11:00-11:30 Подведение итогов и награждение участников «Детской Грядки»
11:30-12:15 Кулинарный мастер-класс от бренда-амбассадора ТМ «Помидорка», шеф-повара и телеведущего Василия Емельяненко
12:15-13:00 Лекция от селекционера томатов Любови Мязиной
11:00 -13:00 Открытие зон мастер-классов для детей
11:00 – 13:00 Аквагрим
11:00 - 13:00 Шоу сладкой ваты, попкорн, лимонад-бар
"Сенсорный огород" — площадка со съедобными растениями в первом в Москве "Сенсорном (тактильном) саду пяти чувств".
В 2018 году был открыт первый «Сенсорный огород», где можно было увидеть и продегустировать разнообразные сорта помидоров и перцев с отменным вкусом.
В наше время далеко не все дети знают, как именно растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их исключительно в сорванном и приготовленном виде. Мы же хотим знакомить ребят с садоводством, культурой выращивания, приобщать их к общению с природой.
Миссия сада — стать максимально удобным для людей с ограниченными возможностями. Для них особенно важно иметь возможность наслаждаться уникальной атмосферой зелёного оазиса в центре Москвы. У всех равные права на знания и красоту.
Сенсорные сады набирают популярность по всему миру. Первый подобный сад был открыт в ботаническом саду города Падуи (Италия), огромной известностью пользуется специальный маршрут для незрячих в ботаническом саду Будапешта. Концепция подобных пространств постоянно совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных табличек с тактильным шрифтом, а теперь сенсорные сады проектируются специалистами как терапевтические площадки.
В сенсорном (или "тактильном") саду растения подобраны и расположены таким образом, что слепые, слепоглухие и слабовидящие люди смогут потрогать каждое растение, ощутить его аромат. В отсутствии возможности рассмотреть то или иное растение глазами незрячий человек все-таки может "увидеть" его через текстуру, запах и вкус.
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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