Арт-маршрут: Третьяковская галерея открывает свои двери

Третьяковская галерея с нетерпением ждёт возвращения посетителей и открывает свои двери для посетителей 3 июля 2020 года.
График открытия площадок:
- начинают работу экспозиция и выставки в историческом здании Галереи в Лаврушинском (Лаврушинский переулок, 10). Там посетителей ждут постоянная экспозиция русского искусства XI – начала XX века. Здесь же продолжает работу выставка «Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века»;
- Инженерный корпус (Лаврушинский переулок, 12) откроется для посещения с выставкой «Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея»;
-
- Новая Третьяковка (Крымский Вал, 10) ждёт гостей на постоянной экспозиции «Искусство ХХ века», а также на выставках «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Скульптор Александр Рукавишников».
- Здесь же откроет свои двери новый выставочный проект «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина»;
7 июля в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется для посетителей долгожданный выставочный проект «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985».
- Малые музеи – дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Апполинария Васнецова – встретят посетителей своими постоянными экспозициями.
Чтобы присутствие в Галерее было максимально безопасным для гостей и сотрудников, приняты новые правила посещения музея.
Мы очень просим перед приходом к нам ознакомиться с ними на нашем сайте, и отнестись с пониманием к временным мерам, обеспечивающим эпидемиологическую безопасность.
По данным пресс-службы Третьяковской галереи.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.