Арт-маршрут: Третьяковская галерея открывает свои двери

Третьяковская галерея с нетерпением ждёт возвращения посетителей и открывает свои двери для посетителей 3 июля 2020 года.



График открытия площадок:



7 июля в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется для посетителей долгожданный выставочный проект «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985».

Малые музеи – дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Апполинария Васнецова – встретят посетителей своими постоянными экспозициями.

Чтобы присутствие в Галерее было максимально безопасным для гостей и сотрудников, приняты новые правила посещения музея.

Мы очень просим перед приходом к нам ознакомиться с ними на нашем сайте, и отнестись с пониманием к временным мерам, обеспечивающим эпидемиологическую безопасность.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.