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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: Третьяковская галерея открывает свои двери

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  • 19 Июня 202008:58

Третьяковская галерея с нетерпением ждёт возвращения посетителей и открывает свои двери для посетителей 3 июля 2020 года.


График открытия площадок: 
 

7 июля в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется для посетителей долгожданный выставочный проект «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985».

  • Малые музеи – дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Апполинария Васнецова – встретят посетителей своими постоянными экспозициями.

Чтобы присутствие в Галерее было максимально безопасным для гостей и сотрудников, приняты новые правила посещения музея.

Мы очень просим перед приходом к нам ознакомиться с ними на нашем сайте, и отнестись с пониманием к временным мерам, обеспечивающим эпидемиологическую безопасность.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи. 

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