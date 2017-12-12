Арт-маршрут: «Тропическая зима» в Аптекарском огороде

В оранжереях — тысячи цветущих растений с удивительными свойствами: одни поражают формой и цветом, другие словно светятся в полумраке, а третьи источают невероятные ароматы специй, фруктов, овощей, десертов.

Помимо природных видов посетители увидят удивительные произведения селекции, в том числе редкие сорта цимбидиумов и новые сорта фаленопсисов.

«Аптекарский огород» с особой гордостью представляет уникальную группу миниатюрных орхидей из фондовых коллекций — посетители могут по достоинству оценить их хрупкую и неброскую красоту. Гости экспозиции также познакомятся с растениями из рода Дракула, чье необычное строению цветка порой наводит ужас на некоторых впечатлительных зрителей.

Одно из главных событий фестиваля — цветение самой чёрной орхидеи в мире Фредкларкеары.

В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.

Экспозиция «Сад хищных растений» — это настоящее тропическое болото с водопадом и уникальным микроклиматом. В нем живёт огромное количество плотоядных представителей флоры, которые в течение миллионов лет учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже мелких грызунов. Гости фестиваля увидят знаменитую венерину мухоловку, несколько видов росянок, жирянку, а также самые редкие хищные растения — южноамериканскую гелиамфору и цефалотус, произрастающий только в Австралии.

Коллекция суккулентов «Аптекарского огорода» — одна из старейших и самых богатых в России: она насчитывает более 3 тысяч экземпляров, представляющих около 1,5 тысяч природных и сортовых форм, включая самую большую в стране коллекцию легендарных кактусов «Царица ночи» («Лунных кактусов»), или Селеницереусов. В экспозиции также представлены агавы, молочаи, алоэ, толстянки и «живые камни» — литопсы. Для полноты впечатлений некоторые растения можно потрогать.

Кстати, прошлогодний VIII фестиваль «Тропическая зима» оказался самым успешным за всю историю своего существования — его посетили более 120 тысяч человек.

«Аптекарский огород», расположенный по адресу пр-т Мира, 26, строение 1, открыт ежедневно с 10.00 до 20.00, касса — до 19.30

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».