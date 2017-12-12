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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: «Тропическая зима» в Аптекарском огороде

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  • 12 Декабря 201723:52
С 23 декабря до апреля 2018 в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будет проходить крупнейший в России IX ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима. В поисках Золотого города» с масштабной выставкой, эффектным декором в стиле легендарного Эльдорадо и богатой культурной программой с концертами и фестивалем шедевров немого кино. Посетители увидят редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе!

 

 

 

Главная тема фестиваля 2017/18 — «В поисках Эльдорадо и золота инков». Пальмовая оранжерея превратится в тот самый мифический южноамериканский Золотой город, богатый драгоценным металлом и камнями. В бесплодных попытках найти Эльдорадо конкистадоры XVI века проложили новые пути в глубь Южной Америки. Поиски принесли очень ценные географические и этнографические результаты, но стоили многих жизней и больших материальных затрат. Гостей фестиваля, охотящихся за золотом, ждут удивительные открытия и встречи с индейцами.

 

В оранжереях — тысячи цветущих растений с удивительными свойствами: одни поражают формой и цветом, другие словно светятся в полумраке, а третьи источают невероятные ароматы специй, фруктов, овощей, десертов. 

Помимо природных видов посетители увидят удивительные произведения селекции, в том числе редкие сорта цимбидиумов и новые сорта фаленопсисов.  

«Аптекарский огород» с особой гордостью представляет уникальную группу миниатюрных орхидей из фондовых коллекций — посетители могут по достоинству оценить их хрупкую и неброскую красоту. Гости экспозиции также познакомятся с растениями из рода Дракула, чье необычное строению цветка порой наводит ужас на некоторых впечатлительных зрителей.

Одно из главных событий фестиваля — цветение самой чёрной орхидеи в мире Фредкларкеары.

В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.

Экспозиция «Сад хищных растений» — это настоящее тропическое болото с водопадом и уникальным микроклиматом. В нем живёт огромное количество плотоядных представителей флоры, которые в течение миллионов лет учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже мелких грызунов. Гости фестиваля увидят знаменитую венерину мухоловку, несколько видов росянок, жирянку, а также самые редкие хищные растения — южноамериканскую гелиамфору и цефалотус, произрастающий только в Австралии.

Коллекция суккулентов «Аптекарского огорода» — одна из старейших и самых богатых в России: она насчитывает более 3 тысяч экземпляров, представляющих около 1,5 тысяч природных и сортовых форм, включая самую большую в стране коллекцию легендарных кактусов «Царица ночи» («Лунных кактусов»), или Селеницереусов.  В экспозиции также представлены агавы, молочаи, алоэ, толстянки и «живые камни» — литопсы. Для полноты впечатлений некоторые растения можно потрогать.

Помимо орхидей в «Тропической зиме» участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, самое старое оранжерейное растение России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки.   

 

В довершение праздника флоры— одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».     В концертной программе — январский фестиваль русского романса, музыкальные вечера в рамках проекта «Лаборатория звёзд и Мастерская вокального искусства» под руководством звезды оперы и вокального педагога мирового масштаба Любови Казарновской, вечера революционной песни и многое другое.   Помимо этого, посетителей сада ждёт обновлённая программа фестиваля «Шедевры Немого Кино» с импровизациями тапёра-виртуоза на рояле XIX века.   В день открытия фестиваля 23 декабря — камерный концерт с оперой, вальсами, романсами, народными песнями «Цветущая классика» в старинной лаборатории в 19.00, киноконцерт «Дни Чарли Чаплина» на фестивале «Шедевры Немого Кино» в 20.00 и сюрпризы.    

Кстати, прошлогодний VIII фестиваль «Тропическая зима» оказался самым успешным за всю историю своего существования — его посетили более 120 тысяч человек.

   

«Аптекарский огород», расположенный по адресу пр-т Мира, 26, строение 1, открыт ежедневно с 10.00 до 20.00, касса — до 19.30

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

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