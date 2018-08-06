Модное шоу: карнавал «Москва – сказочный город»

8 сентября 2018 г. в 13-00 на Поварской улице у Государственного театра киноактёра состоится уличное карнавально-театральное представление «Москва – сказочный город», посвященное празднованию Дня города Москвы.

Заслуженная артистка РФ, актриса театра Инна Выходцева, автор проекта «Москва – сказочный город» Ирина Гончарова, именитые модельеры и дизайнеры – Елена Негашева, Татьяна Хлебникова, Светлана Оспищева, Наталья Эдис, Екатерина Ветрова, латвийская певица Карина Лучинина и многие другие примут участие в параде любимых сказок на площади перед театром.

Все желающие станут частью праздника: превратятся в жителей Сказочного королевства, которые вместе с ведущими, Дорогой Крестной и Золушкой встретят Змея Горыныча и Африканского Шамана, познакомятся с Алисой в стране чудес и Шахматной королевой, а также смогут сфотографироваться с оригинальными костюмами Избушки, Печки, Яблоньки и Речки.

Тема праздника – любимые всеми сказки. «Жителям нашей столицы мы хотим подарить красочно-развлекательное шоу. В этом году темой мероприятия станут любимые всеми сказочные приключения, ведь сказки – это универсальный язык, понятный и детям, и взрослым. Мы уверены: все участники мероприятия не только получат массу положительных эмоций, но и унесут с собой частичку волшебства и, конечно же, красочные фотографии на память об этом празднике», – отмечает директор ГБУК г. Москвы «Государственный театр киноактёра» Сурен Сергеевич Шаумян.

В программе мероприятия запланировано:

представление – сказочный бал(известные сюжеты полюбившихся сказок: «Гуси-Лебеди», «Золушка», «Дюймовочка) и новые интерпретации известных историй: «Африканская репка», «Иванушка из Сколково», «Эльфы цветов», «Побег из курятника»);

показ работ самобытных мастеров народных промыслов(шитьё, пэчворк, роспись тканей, войлок, вышивка, кожевенное дело, смешанные техники) силами непрофессиональных моделей разных возрастовиз городов России: Калуги, Тарусы, Перми и Тюмени;

участие детских коллективов(театр моды «Нюанс» г. Ивантеевка, детский театральный коллектив "Карамельки из Тарусы", московский танцевальный коллектив «Studio project», тарусская театральная студия «Пульс»);

дефиле авторских коллекций на сказочную тему(показы известных дизайнеров, неоднократных участников различных конкурсов – Елена Негашева, Татьяна Хлебникова, Светлана Оспищева, Наталья Эдис, Екатерина Ветрова и др.);

показ работ конкурса карнавальных образов «Принцесса на горошине»;

музыкальное представление(выступление певицы из Латвии Карины Лучининой);

награждение участников фестиваля памятными дипломами.



Принять участие в мероприятии смогут все желающие.

По данным пресс-службы проекта.