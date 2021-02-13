Арт-маршрут: тюльпаномания в Аптекарском огороде

С 20 февраля до 14 марта 2021 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт VII выставка "Репетиция весны" —

крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений и самое популярное ежегодное событие.



Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны.





Ежегодную "Репетицию весны" любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые невероятно правдоподобно переносят посетителей в красочные Нидерланды.





"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.





Заставить растение зацвести помогает хитрая методика под названием"выгонка": для луковиц растений создаются специальные условия,

благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. "Выгонка" требует от садовода знаний и сноровки.





Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм:



— В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые чёрные в мире "Королева Ночи", роскошные попугайные и поразительные "Зомби".





Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Гости смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают всю оранжерею.





Кроме того, много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне всяких сомнений, сюрпризы. Ближе к финалу выставки, возможно, мы устроим какую-нибудь приятную акцию с раздачей цветов.





До апреля в "Аптекарском огороде" представлено свыше 1000 орхидей со всего света.





Сад работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".