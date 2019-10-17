Арт-маршрут: Василий Поленов в Новой Третьяковке

Главный выставочный проект Третьяковской галереи в новом сезоне — масштабная ретроспектива творчества Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), крупнейшего художника второй половины XIX – первых десятилетий XX века, реформатора, открывшего пленэризм в русской пейзажной школе, предложившего новую трактовку евангельских сюжетов, ставшего предтечей искусства Серебряного века, воспитавшего плеяду ярких живописцев рубежа веков.

Экспозиция, включающая более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний, представит пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельского цикла, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Впервые за 130 лет московская публика сможет увидеть монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем.

Уже с первых знаковых произведений Поленова конца 1870-х годов — «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд» (все — Государственная Третьяковская галерея) — в русское искусство

вошли понятие «пленэризм», а также новые темы в живописи: с «Московским двориком» — тема радости и гармонии обыденной жизни, с «Бабушикиным садом» — тема дворянской усадебной жизни и красоты

былого, а с «Заросшим прудом» — тема ухода от тягот жизни в мир природы. Все три пейзажа принесли Поленову неожиданный успех.

Другие работы, показанные в Академии художеств на отчетной выставке после возвращения из пенсионерской поездки по Германии, Италии и Франции, отошли на второй план.



Однако художник усвоил опыт новейших западноевропейских течений в живописи — от открытий барбизонской школы до импрессионизма.

Предыдущая выставка произведений Поленова состоялась в Третьяковской галерее 25 лет назад. С тех пор выросли поколения зрителей, плохо знакомых с творчеством художника и видевших разве что картину «Московский дворик» в школьных учебниках. Организаторы настоящего проекта видят свою цель в том, чтобы показать творчество Поленова, мастера универсального дарования, во всем многообразии,

представить все области искусства, к которым он обращался помимо живописи: театр, архитектуру, музыку. Всем им посвящены специальные разделы выставки, которая строится по тематическому и хронологическому принципам.



Потомок старинного дворянского рода, Василий Дмитриевич стал своеобразным связующим звеном между искусством романтизма начала XIX века, передвижничеством и неоромантизмом рубежа XIX–XX веков. Эта связь с прошлым, с предшествующей эпохой наложила отпечаток на всю деятельность мастера и оказалась творчески необходимой новому поколению художников, входивших в искусство ХХ века.

Василий Поленов был просветителем и гуманистом. Он доказал своей жизнью, что служение искусству и желание совершенствовать мир помогают пережить любые потрясения. Поленов был добровольцем на Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, в 1890-е основал в своей усадьбе в Борке первый музей в деревне, в 1920-е сделал для просвещения местных крестьян световой театр-диораму «Путешествие вокруг света».

Она предоставлена на экспозицию Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова, и на выставке диораму можно посетить по сеансам.



Выставочный проект осуществлен при поддержке АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ПАО «Транснефть» и ПАО «Северсталь».

Специально к проекту при поддержке Группы Компаний «СНС» издан альбом «Василий Поленов в Египте и Палестине» из серии «Земной шар глазами художника».

Компания Samsung Electronics выступила техническим партнером проекта, предоставив для выставки «Василий Поленов» необходимое оборудование. На устройствах Samsung будет демонстрироваться интерактивный мультимедийный контент, например все произведения цикла «Из

жизни Христа». Новое оборудование — сверхтонкие дисплеи — будет интегрировано в экспозицию.



Начиная с этого проекта Государственная Третьяковская галерея объявляет о технологическом партнерстве с Samsung Electronics.



Выставка открыта с 17 октября 2019 по 16 февраля 2020

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, залы 60–61

По данным пресс-службы Государственной Третьяковской галереи.