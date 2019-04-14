Арт-маршрут: Весенний фестиваль цветов в Аптекарском огороде

Зрителей ждут Пасхальный концерт в тропиках 28 апреля, китайская опера на воде в рамках открытия Чеховского фестиваля 14 и 15 мая, этнический концерт Сати Казановой и концерт группы "Маша и Медведи" под открытым небом 18 мая, концерт "Моцарт Драйв" с шедеврами классики в рок-обработке на свежем воздухе, уникальный тропический концерт "Арфа-Терапия-Медитация" и другие поразительно красивые культурные события. Программа цветения: К началу фестиваля "Аптекарский огород" украсят тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы и ароматные ковры первоцветов. Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений. В основе нашего первоцветного ковра — характерные для Средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в "Аптекарском огороде" всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен. В конце апреля-начале мая их сменят сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха. Одновременно распустятся экзотические и теплолюбивые магнолии, которые успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России. В "Аптекарском огороде" расцветут 3 вида сакуры: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта (Аманогава с тёмно-розовыми бутонами, Канзан с розово-красными бутонами и т. д.). Кроме того, в саду растёт самая настоящая сакура из Японии — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезённая прямо со склонов горы Фудзияма. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010. Помимо этого, в коллекции сада насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В мае 2015 года коллекция пополнилась роскошными сортами отечественного происхождения. Считается, что русские сорта сирени – самые лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада – "День Победы", "Маршал Бирюзов", "Маршал Конев", "Маршал Соколовский", "Вечерний звон", "Вечерняя Москва" и сорт "Михайло Ломоносов". В конце мая раскроют свои огромные бутоны редкие древовидные пионы — их махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску: от жемчужного до темно-пурпурного оттенков, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом. С каждым годом в саду становится все больше сортов этих удивительных растений. Весна в саду завершается пышным цветением рододендронов. В "Аптекарском огороде" — богатая коллекция, в которой представлены природные виды (в том числе из разных уголков России — с Кавказа, берегов Байкала и с Дальнего Востока) и многочисленные сорта (включая крупноцветковые и зимостойкие гибриды финской селекции высотой более 2-х метров). Перед майскими праздниками в Зеркальный канал выпустят японских карпов кои, в квадратный бассейн у древовидных пионов — осетрят, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах, зимовавших в исторической Субтропической оранжерее. В начале июня красные утки (огари) приведут своих птенцов к водоемам сада, что ежегодно вызывает умиление у посетителей всех возрастов. Приятный бонус: с 13 апреля до октября открыт дружественный саду магазин растений и декора Plantarum. По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Арт-маршрут: Весенний фестиваль цветов в Аптекарском огороде
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- 14 Апреля 201920:01
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