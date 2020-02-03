Арт-маршрут: VI "Репетиция весны" в Аптекарском огороде

С 15 февраля до 15 марта 2020 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт VI выставка "Репетиция весны" — крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений и самое популярное ежегодное событие в саду.

Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны.



"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.





Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает хитрая методика под названием "выгонка": для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. "Выгонка" требует от садовода знаний и сноровки.





В честь открытия выставки 15 февраля в 20:00 — концерт знаменитой Celisse Henderson на фестивале джаза в тропиках. За всю свою насыщенную карьеру она выступала с такими звёздами, как Mariah Carey, Melissa Etheridge, PHISH, Macy Gray, Joss Stone. Подарок для ценителей джаза!





Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм:



— В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые чёрные в мире "Королева Ночи", роскошные попугайные и поразительные "Зомби".





Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Гости смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают всю Рассадную оранжерею.





Кроме того, будет много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне всяких сомнений, сюрпризы. Ближе к финалу выставки, возможно, мы устроим какую-нибудь приятную акцию с раздачей цветов.





До апреля в "Аптекарском огороде" проходит крупнейший в стране фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".

"Аптекарский огород" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы до 19:30.

С четверга по субботу тропические оранжереи — Пальмовую и Викторную — можно посетить с 20:00 до 1:00 за 50 рублей (вход со стороны Грохольского переулка).

Стоимость входного билета: стандарт 300 рублей, льготный 200 рублей,

бесплатно дошкольники + многодетные семьи + инвалиды + студенты,

аспиранты, сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова.

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".