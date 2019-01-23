Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Арт-маршрут: VII биеннале «Архитектура Петербурга»

  • 48
  • 0
  • 23 Января 201910:13

НП «Объединение архитектурных мастерских» (ОАМ), Санкт-Петербургский союз архитекторов России при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) приглашают принять участие в VII биеннале «Архитектура Петербурга», которая пройдет 12-18 февраля в Мраморном зале Российского этнографического музея.

Главной темой VII биеннале «Архитектура Петербурга» станут вопросы архитектурного просвещения: осмысление роли исторического наследия Санкт-Петербурга, его сохранение, возможности возрождения исторических зданий, актуальная градостроительная политика Санкт-Петербурга и Ленинградской области, перспективы и тренды современной архитектуры в контексте развития города, проблемы архитектурного образования и просвещения общественности в России. 

Участие в VII биеннале «Архитектура Петербурга» примут известнейшие петербургские архитектурные мастерские, руководители профильных комитетов и ведомств Санкт-Петербурга, представители крупнейших строительных и девелоперских компаний. Посетителями станут члены профессионального сообщества, жители и гости Санкт-Петербурга, молодые архитекторы, проектировщики, дизайнеры.

Деловая программа биеннале включает круглые столы, панельные дискуссии, конференции с участием представителей администрации Санкт-Петербурга, архитекторов, девелоперских компаний и пр. 

Образовательная программа состоит из лекций и мастер-классов архитекторов НП «Объединение архитектурных мастерских».

К участию в VI биеннале «Архитектура Петербурга» приглашены:


Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов;
Главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев;
Председатель КГИОП Сергей Макаров;
Почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Попов;
Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов;
Председатель НП «ОАМ» Михаил Кондиайн;
Руководитель архитектурной мастерской «Союз 55» Александр Викторов; 
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн; 

Руководитель архитектурной мастерской «Земцов, Кондиайн и партнеры» Юрий Земцов;

Руководитель архитектурного бюро «Студия-17» Святослав Гайкович;
Руководитель архитектурного бюро «А. ЛЕН» Сергей Орешкин;
Руководитель архитектурного бюро «Литейная часть 91» Рафаэль Даянов;
Руководитель архитектурной мастерской «Б2» Феликс Буянов;
Генеральный директор «Архитектурной мастерской Мамошина» Михаил Мамошин; 
Генеральный директор «Архитектурной мастерской Столярчука» Анатолий Столярчук;
Руководитель Архитектурной студии «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» Евгений Подгорнов.

Время проведения:
12-18 февраля 2019 года

Место проведения:
Мраморный зал Российского этнографического музея (Санкт-Петербург, Инженерная ул., д.4/1)

Подробности на официальном сайте: http://www.biennale2019.ru/ 

Instagram: #biennale2019 #archbiennalespb2019   

По данным пресс-службы проекта. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru