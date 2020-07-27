Арт-маршрут: выставка лилий в Аптекарском огороде

27 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится открытие ежегодной выставки "Лилии и другие цветы июля", на которойп редставят множество видов и сортов всеми любимых лилий и прочие красивоцветущие растения второй половины лета.





Посетители смогут вдохнуть насыщенный аромат лилий, полюбоваться кровохлёбками, нежными астильбами, аконитами, эхинацеями, лилейниками

и восхититься разнообразием окрасок флоксов.



В программе до 30 июля включительно — уголок с редкими видами кустарников и деревьев.





До 7 августа будут также открыты персональные выставки членов различных секций клуба "Цветоводы Москвы".



Все представленные растения выращены в Подмосковных садах. Специалисты

расскажут о секретах агротехники, познакомят с новинками селекции и посоветуют, какие растения приобретать.





В садах по всему миру выращиваются около 30 видов и множество сортов и культиваров лилий. Большинство из них удаётся возделывать на свежем

воздухе в Средней Европе, а отчасти и в России. Самые капризные — восточные лилии. При довольно общей агротехнике у каждого класса лилий

— свои особенности. Зная их, легче получить хороший результат. Именно поэтому из года в год любители лилий стремятся на выставки в

"Аптекарском огороде".





Организаторы выставок — клуб "Цветоводы Москвы" при ОВОП на Новинском бульваре.

Возможен заказ посадочного материала.

С 1 августа в тропиках в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" возобновляется проведение концертов — в Субтропической оранжерее с

орхидеями, пальмами и магнолиями.





В богатой программе августа — музыка из "Властелина колец" и мультфильмов Миядзаки, хиты группы Queen на струнных и ударных, симфонические рок-хиты, классическая музыка, фестиваль джаза, мелодии из солнечной Грузии, "Концерт с Чайковским" в исполнении QUEENtet Сергея Мазаева, оркестр волынщиков Москвы, музыкально-поэтическое шоу Антона Лаврентьева, хиты Майкла Джексона в день его рождения, музыка барокко, этнический концерт Сати Казановой Sati Ethnica.





Утопающая в зелени Субтропическая оранжерея в "Аптекарском огороде" —

одна из самых атмосферных площадок в Москве.



Начало концертов — в 21:00.





Организаторы мероприятия гарантируют соблюдение всех установленных норм с заполнением зала на 50%.



Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".





Сейчас "Аптекарскому огороду" не хватает средств на

проведение осеннего фестиваля цветов с выставками хризантем, урожая и винограда. С помощью краудсорсинг-проекта с 18 по 22 июля удалось

собрать 1 млн рублей — всего необходимо собрать около 4 млн рублей.

Поддержать "Аптекарский огород" в сложной ситуации можно на платформе Planeta.ru https://planeta.ru/campaigns/hortus — сбор средств продолжится до середины сентября. Пока что проведение популярной

выставки урожая состояться не сможет.



Сад открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.



Билеты в продаже онлайн www.hortus.ru

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".